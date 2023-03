Coupe du monde féminine: une candidature commune entre l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas pour l'édition 2027

L'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique ont officiellement déclaré leur candidature pour l'organisation de la Coupe du monde féminine de football en 2027.

À quatre mois du coup d'envoi de la 9e Coupe du monde féminine de football en Australie et en Nouvelle-Zélande, les candidatures pour l'édition 2027 sont ouvertes. Ce vendredi, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique ont officialisé la leur via un communiqué commun.

"Nous sommes prêts ! C'est par ces mots que la Fédération allemande de football (DFB), la Fédération royale néerlandaise de football (KNVB) et la Fédération royale belge de football (RBFA) ont réagi à l'invitation officielle à présenter une candidature pour accueillir la Coupe du monde féminine de la Fifa 2027", écrivent les trois Fédérations.

"Nous sommes certains d'offrir des conditions parfaites"

Cette candidature est en préparation depuis 2020 et a comme slogan "Breaking New Ground" (nouveau terrain de jeu, ndlr). "BNG" est également les initiales des noms des trois pays (Belgium, Netherland, Germany).

"Le football féminin connaît actuellement un développement fantastique dans le monde entier. Avec notre candidature commune, nous voulons nous inscrire dans cette dynamique et marquer un nouveau point d'exclamationn souligne Heike Ullrich, le secrétaire générale de la Fédération allemande, cité par la DFB. C'est une responsabilité que nous assumons volontiers et avec conviction. Nous sommes certains d'offrir des conditions parfaites pour le tournoi. Notre ambition est de présenter aux joueuses les meilleures conditions sportives, aux fans une atmosphère unique et à toutes les fédérations des approches durables".

L'Allemagne a déjà organisé un Mondial

L'Allemagne connaît parfaitement les enjeux d'une telle candidature, puisque le pays a déjà organisé le Mondial en 2011. Lors de la compétition remportée par le Japon devant les États-Unis, neuf stades avaient été retenus (Augsbourg, Berlin, Bochum, Dresde, Francfort, Leverkusen, Mönchengladbach, Sinsheim, Wolfsbourg). Les Allemands avaient aussi accueilli deux championnats d'Europe, en 1989 et en 2001. Les Pays-Bas étaient les hôtes de la compétition en 2017.

La Fifa précise que les candidatures sont ouvertes jusqu'au 21 avril. Le(s) pays hôte(s) seront désignés le 17 mai 2024, lors du Congrès de l'institution.