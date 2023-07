Coupe du monde: Popp effraie ses coéquipières avec un guide des animaux les plus venimeux d'Australie

Diplômée comme gardienne d'animaux et passionnée de zoologie, Alexandra Popp, attaquante star de la sélection allemande, a expliqué aux médias allemands avoir fait un guide des animaux les plus venimeux à ses coéquipières avant de partir pour la Coupe du monde en Australie.

Un avertissement effrayant. Tout juste arrivée en Australie, où l'Allemagne débutera sa Coupe du monde par un match de poule face au Maroc le 24 juillet, Alexandra Popp a fait une confession originale aux médias allemands qui attendaient à l'aéroport. Dans des propos relayés par Tag24, l'attaquante star révèle avoir mis en garde ses coéquipières contre les animaux dangereux présents en Océanie.

Une passionnée de zoologie

La capitaine de l'équipe nationale féminine d'Allemagne, Alexandra Popp (32 ans), n'est pas seulement une footballeuse de formation, mais aussi une gardienne d'animaux qualifiée. Elle n'a jamais caché sa passion pour la zoologie, racontant même qu'elle se promène souvent dans les zoo avant un match important. Des connaissances que l'attaquante de Wolfsburg a voulu mettre à profit.

Avant le départ, Alexandra Popp a joué les guides touristiques et présenté les différents animaux typiques que rencontreront les joueuses durant leurs semaines entre l'Australie et la Nouvelle Zélande où se déroule le Mondial féminin. Au milieu des koalas et des kangourous, celle qui voulait porter le brassard One Love a aussi glissé des diaporamas des "animaux les plus venimeux du monde". Pour prévenir ses coéquipières assure-t-elle, afin qu'elles évitent les mauvaises rencontres.

"C'est important de proposer un peu d'activités pour nous tenir éveillées!"

Mais cela n'a pas vraiment été bien accueilli par ses coéquipières, car ce qui devait être un avertissement sympathique s'est révélé être une représentation d'horreur pour certaines. "J'ai peut-être suscité plus de peur chez les joueuses que je ne le voulais", a avoué Popp aux médias allemands. Par exemple, Popp a affiché le serpent le plus venimeux du monde, le taïpan du désert, capable de sécréter une telle quantité de venin en une seule morsure qu'il pourrait tuer plus de 100 personnes.

Depuis, les serpents et les araignées sont les sujets principaux du groupe Whatsapp de la sélection, chacun tentant de se rassurer. Les animaux dangereux vivent pourtant loin des êtres humains et ont peu de chance d'être aperçus par Popp et sa bande. Heureusement la sélectionneuse Martina Voss-Tecklenburg ne fait apparemment pas partie du groupe qui a peur des animaux venimeux et a même ajouté en plaisantant: "C'est important de proposer un peu d'activités pour nous tenir éveillées!"