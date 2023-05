Equipe de France féminine: fin des espoirs, Marie-Antoinette Katoto ne disputera pas le Mondial

Gravement blessée à un genou lors de l'Euro en juillet dernier, Marie-Antoinette Katoto est contrainte de déclarer forfait pour le Mondial féminin en Australie et Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août), selon des informations de l'AFP.

Le couperet est tombé pour Marie-Antoinette Katoto. Victime d’une rupture d’un ligament du genou droit et d’une fissure du ménisque en juillet 2022 avec les Bleues lors de l’Euro, la star de l’équipe de France et du PSG ne pourra pas tenir sa place à la prochaine Coupe du monde (20 juillet-20 août), selon l'AFP.

L’attaquante s'est rendue ce mardi matin à Clairefontaine pour évaluer ses chances de participer au Mondial. Les derniers examens médicaux pratiqués sur la Parisienne auront donc entériné la décision.

Aucun match depuis près d'un an

Katoto n’a toujours pas regoûté à la compétition depuis sa grave blessure survenue il y a près d’un an. La joueuse de 24 ans est en phase de réathlétisation. Elle a récemment repris la course et retouche le ballon depuis la fin du mois d'avril. Mais le délais pour qu’elle tienne sa place dans environ un mois et demi était donc trop court.

Il s’agit du deuxième forfait officiel après celui de Delphine Cascarino, attaquante de l'Olympique lyonnais. Les délais de rétablissement de Griedge Mbock, défenseure centrale, rendent sa présence très incertaine en Australie. L'optimisme est en revanche de mise concernant l'attaquante Kadidiatou Diani, blessée fin mars avec le PSG mais attendue parmi les mondialistes.