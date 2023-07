Equipe de France: grosse inquiétude pour Amandine Henry, vers un forfait pour la Coupe du monde

Blessée au mollet, la milieu de terrain de l’équipe de France, Amandine Henry, a déclaré forfait pour le match amical face à l’Irlande (3-0) jeudi à Dublin. Après la victoire, le sélectionneur des Bleues; Hervé Renard; n’a pas caché son pessimisme quant à sa participation à la Coupe du monde2023 qui débute dans quinze jours.

L’équipe de France tremble pour Amandine Henry. Si les Bleues repartent d’Irlande avec la victoire (3-0) et le plein de confiance, Hervé Renard pourrait perdre une de ses cadres pour la Coupe du monde 2023 (20 juillet-20 août). La recrue d'Angel City (Etats-Unis) s'est blessée au mollet mercredi à l'entraînement alors qu'elle s'apprêtait à faire son retour chez les Bleues, 951 jours après sa mise au ban par Corinne Diacre.

>> Revivez Irlande-France (0-3)

La joueuse aux 93 sélections (13 buts) a dû déclarer forfait pour le match amical à Dublin. Mais ce pépin devrait aussi et surtout priver l'ancienne Lyonnaise de sa participation au Mondial.

Renard: "On va garder le groupe intact"

Dans l’esprit d’Hervé Renard, Amandine Henry est quasi-forfait : "Ça va être difficile maintenant…, a commenté le sélectionneur après la victoire face aux Irlandaises. C’était le moins bon moment pour que ça arrive. C’est comme ça, c'est le destin. Il y aura l’IRM demain (vendredi) mais on sait à quoi s’attendre. Il y aura une indisponibilité. Il faudra la remplacer."

Le sélectionneur des Bleues pense-t-il déjà à un renfort ? "On va garder le groupe intact", prévient Hervé Renard. Lors de la Coupe du monde organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande, les Bleues affronteront la Jamaïque, le Brésil et le Panama.