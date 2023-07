France-Brésil: Hervé Renard savoure "un match référence" mais reste prudent

Après la victoire de l'équipe de France 2-1 face au Brésil pour le deuxième match de poules des Bleues dans cette Coupe du monde samedi, le sélectionneur tricolore Hervé Renard a évoqué "un match référence", en se tournant déjà vers le match décisif face au Panama.

D'abord stoïque au coup de sifflet final, le sélectionneur des Bleues Hervé Renard a savouré la victoire de la France face au Brésil (2-1) ce samedi. Après un match compliqué face à la Jamaïque pour le premier match de la phase de poules (0-0), l'équipe de France a rendu une bien meilleure copie, le coach évoquant même "un match référence".

"On a battu une très belle équipe"

"On a souffert pendant 10 minutes après avoir encaissé le but (brésilien). On a eu le courage de réagir, on manque un deuxième but de la tête. On a fait preuve de beaucoup de courage et d'abnégation. Dans une compétition il y a parfois des matchs références et celui-ci doit l’être. On a battu une très belle équipe", s'est enthousiasmé Hervé Renard au micro de France 2.

L'entraîneur tricolore a souligné l'importance de Wendie Renard, incertaine jusqu'au coup d'envoi mais qui a finalement pris part à la rencontre et a inscrit le but du 2-1 sur corner à la 83e minute. "C’est l’expérience, répond en souriant Hervé Renard. Sans Wendie c'est dur, merci à elle d'avoir serré les dents, à toutes les filles d'avoir fait autant d'efforts."

"Ce n'est qu'un match de poule"

"N’oublions pas que ce n’est qu’un match de poule, prévient-il tout de même. Félicitations pour aujourd’hui mais il n’y a rien de fait. On se concentre sur le Panama." Les Bleues affrontent la nation caribéenne ce mercredi, dans un match décisif pour la qualification en huitièmes de finale: "C'est mieux de finir premières, on s'était mise en difficuté contre la Jamaïque, on avait manqué d'efficacité mais cette fois-ci on a été efficace."