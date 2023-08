France-Maroc: pour le sélectionneur des Marocaines Reynald Pedros, "tout est possible" face aux Bleues

En larmes après la qualification surprise du Maroc pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine, jeudi à Perth, le sélectionneur des Marocaines Reynald Pedros s’est projeté sur le choc face à l’équipe de France mardi à Adelaïde (Australie). Pour l’ancien coach de l’OL, ses joueuses n’ont aucun complexe à faire face aux Tricolores.

Grosse émotion pour Reynald Pedros. Le sélectionneur du Maroc n’a pu retenir ses larmes après l’exploit de ses joueuses, qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine jeudi à Perth. Les Marocaines ont battu la Colombie (1-0) et profité du faux pas de l’Allemagne contre la Corée du Sud (1-1) pour gagner le droit de briguer une place en quarts de finale face à l’équipe de France, mardi à Adelaïde (13h). "Ce troisième match est fantastique dans le scénario, c'est une énorme fierté de représenter le Maroc en huitième de finale", savoure le sélectionneur marocain.

"Si nous avons le même état d'esprit qu'aujourd'hui on peut espérer se qualifier"

L’ancien international français (51 ans, 25 sélections) sait que son équipe ne sera pas favorite mais il ne s’avoue pas vaincu avant d’avoir défier les Bleues: "C'est particulier car c'est la France mais ce qui m'intéresse c'est l'aspect sportif, poursuit l’ex-coach de l’OL féminin (2017-2019). On vient de faire un exploit sur trois matchs, maintenant ce sont des matches couperets, à élimination directe, tout est possible. Je connais parfaitement cette équipe de France, c'est un avantage, c'est une équipe très forte, avec des joueuses avec beaucoup d'expérience, de très haut niveau. Ce sera un match très difficile mais si nous avons le même état d'esprit qu'aujourd'hui on peut espérer se qualifier et on fera tout pour se qualifier."

Et l'ancien Nantais de conclure: "Cette Coupe du monde est incroyable, il y a des surprises, c'est ça la magie du sport de haut niveau, rien n'est écrit à l'avance et on vient d'écrire cette page."