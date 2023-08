Coupe du monde féminine: qualification historique du Maroc, qui affrontera la France en huitièmes, l'Allemagne éliminée

Malmenée par la Corée du Sud, l'Allemagne a finalement arraché le nul (1-1), insuffisant pour sécuriser la deuxième place du groupe H lors du Mondial féminin. Avec sa victoire contre la Colombie (1-0) ce jeudi, le Maroc s'est qualifié pour les huitièmes de finales et y défiera l'équipe de France.

Tout était possible dans ce groupe H au coup d'envoi de la troisième journée ce jeudi. Sur le papier, les quatre équipes pouvaient encore se qualifier pour les huitièmes de finale. Et cela s'est terminée sur une énorme surprise avec l'élimination de l'Allemagne et la qualification du Maroc de Reynald Pedros pour le tour suivant. Les Lionnes de l'Atlas affronteront la France lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine, le mardi 8 août (13h, heure française).

Rapidement menée par la Corée du Nord, la sélection allemande n'a finalement pas réussi à l'emporter (1-1). Un nul, couplé à la victoire du Maroc face à la Colombie (1-0), qui élimine la sélection allemande du tournoi disputé en Australie et en Nouvelle-Zélande. La Colombie est première du groupe.

Le Maroc a bien fait d'y croire

Balayées par les Allemandes (6-0) lors de leur premier match dans un Mondial, les Marocaines ont ensuite enchaîné de grosses performances. Après leur succès contre la Corée du Sud (1-0), les Lionnes de l'Atlas ont été longtemps virtuellement qualilfiées ce jeudi... Avant de l'être définitivement.

Pendant que les Coréennes menaient contre l'Allemagne, le nul face à la Colombie les a brièvement envoyé en huitièmes. Si l'égalisation d'Alexandra Popp avant la mi-temps a fait mal aux ambitions du Maroc, Anissa Lahmari a immédiatement redonné de l'espoir.

Sur un penalty manqué de Ghizlane Chebbak, sa coéquipière a bien fini pour donner l'avantage aux marocaines à quelques instants de la mi-temps. Derrière, les Marocaines ont tenu bon pour s'imposer contre la Colombie (1-0).

Dans le même temps, l'Allemagne a poussé mais n'a pas réussi à faire craquer la défense coréenne. Si Alexandra Popp a marqué, l'arbitre a logiquement refusé cette deuxième réalisation de l'attaquante pour un léger hors-jeu au retour des vestiaires. Dans la foulée, la star allemande a vu sa tête être repoussée par la barre transversale. Score final (1-1) et le Maroc peut savourer sa qualification historique pour les huitièmes de finale.