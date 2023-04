D1 féminine: des play-offs, un trophée des championnes… le nouveau format révolutionnaire du championnat

Jean-Michel Aulas, membre du comité exécutif de la FFF, a dévoilé un nouveau format pour le championnat de France féminin où le titre sera joué, dès la saison prochaine, en playoffs.

Une petite révolution. Philippe Diallo, président de la Fédération française de football (FFF), et Jean-Michel Aulas, membre du comité exécutif de la FFF, ont tenu une conférence de presse ce jeudi pour présenter le plan de développement du football féminin de haut-niveau. Cela se traduit donc par un gros changement dans la construction de la "pyramide" des épreuves, avec la création de deux nouvelles compétitions.

Le titre se jouera en playoffs

Le titre en D1 se jouera ainsi après des playoffs entre les quatre premières équipes de la saison régulière. Le champion sera décidé, dès la saison prochaine, après deux demi-finales et une finale. Une petite finale attribuera au vainqueur le dernier billet qualificatif pour la Ligue des champions (les deux autres billets iront aux deux finalistes).

"On a souhaité réformer les compétitions pour faire en sorte que la D1 Arkéma soit encore plus attractive et d’aboutir en fin de championnat à une nouvelle compétition: un playoff qui sera organisé dès la saison prochaine", a expliqué Jean-Michel Aulas.

Il n’y aura aussi plus qu’une seule poule en D2 avec douze clubs et deux poules de douze équipes en D3. Les pensionnaires du troisième échelon pourraient comprendre les équipes issues des centres de formation, qui vont devenir obligatoires dans les clubs. "Je crois très fort à l’ambition des clubs d’avoir de la formation qui débouche sur des joueuses formées localement qui puissent s’aguerrir directement dans le club plutôt qu’à à l’étranger."

Les clubs devront donc obligatoirement obtenir une licence de formation sous peine d’être interdit de championnat et de ne pas bénéficier des retombées des prochains droits TV. Jean-Michel Aulas a annoncé la création d’une nouvelle compétition: le trophée des championnes, dont la première édition aura lieu le 10 septembre prochain à Troyes.

Ce match lancera la saison dont le calendrier a été modifié avec les premières journées de D1 et D2 programmées les 16 et 17 septembre. La finale de la Coupe de France aura lieu le samedi 4 mai 2024. Les demi-finales des playoffs auront, elles, lieu le 12 mai. Ce nouveau format s’inscrit dans la volonté d’offrir une image plus séduisante de la compétition avant le prochain appel d’offres des diffuseurs pour une durée de quatre ans. Aulas a d’ailleurs formulé plusieurs engagements auprès des potentiels médias intéressés avec la promesse d’un meilleur éclairage, d’une pelouse de qualité et des tribunes couvertes notamment.