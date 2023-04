Equipe de France féminine: Renard regrette la programmation de France-Canada pendant la Ligue des champions

Hervé Renard, sélectionneur de l’équipe de France féminine, regrette la programmation du match amical face au Canada (2-1), mardi en même temps que les deux premiers quarts de finale de la Ligue des champions.

Après la faible affluence, Hervé Renard a trouvé une autre petite source de contrariété auprès de la Fédération française de football (FFF). Le nouveau sélectionneur de l’équipe de France féminine a regretté la programmation du match amical face au Canada (2-1), mardi au même moment que les deux premiers quarts de finale de la Ligue des champions.

Le coup d’envoi du match des Bleues a été donné à 21h10 au Mans, soit dix minutes après ceux des rencontres Manchester City-Bayern Munich (3-0) et Benfica-Inter Milan (0-2). Renard déplore cette concurrence déséquilibrée, comme ce fut le cas vendredi dernier pour le match face à la Colombie (5-2) disputé en parallèle d’une rencontre de Ligue 1 (Lens-Strasbourg, 2-1, 30e journée).

"Chaque détail sera important pour mettre en valeur ce football"

"Oui je pense qu’on peut faire mieux de ce côté-là, a-t-il reconnue à l’issue de la rencontre. On peut jouer le jeudi soir le match à Clermont et le lundi soir le match contre le Canada. Parce que c’est difficile d’être en concurrence avec un match de Champions League, qui plus est Bayern de Munich contre Manchester City. C’est le top niveau mondial au niveau des clubs. Donc il faut réfléchir à tout ça si la dynamique du football féminin veut aller de l’avant, chaque détail sera important pour mettre en valeur ce football qui, je pense, le mérite."

Le sujet figurera peut-être dans le plan de développement du football féminin qui sera dévoilé jeudi par Philippe Diallo, président intérimaire de la Fédération Française de Football, et Jean-Michel Aulas, membre du Comité exécutif de la FFF.

Depuis sa nomination le 30 mars dernier, Renard n’hésite pas à s’attaquer à plusieurs sujets autour de la croissance des Bleues. Il a validé la volonté de la FFF d’accompagner les joueuses mamans et a aussi lancé un appel aux supporters pour davantage garnir les tribunes, alors que le stade Marie-Marvingt n’avait pas fait le plein mardi. "J'ai entendu dire qu'il y aurait entre 10.000 et 12.000 spectateurs et le stade en fait 25.000, avait-il lancé. Je ne suis pas satisfait, on n'a pas réussi notre progression, a regretté Renard. Il faudrait que les gens viennent un peu plus nombreux, on a besoin d'eux. C'est important de remplir au maximum un stade, surtout un beau stade comme ça."