D1 féminine: Soyaux affronte le PSG avec des maillots… du PSG

Le sac de maillots du club de l’ASJ Soyaux Charente ayant disparu pendant le déplacement à Paris, les joueuses des Charentes ont affronté le PSG avec des maillots du club parisien ce dimanche pour le compte de la 18eme journée de D1 Arkema.

Scènes peu banales ce dimanche au stade Georges-Lefevre de Saint-Germain-en-Laye, théâtre du match de D1 Arkema entre le PSG et Soyaux. Les 22 joueuses des deux équipes portaient un maillot du club parisien. Normal pour l’équipe d’Olivier Echouafni. A domicile, Marie-Antoinette Katato et ses partenaires jouaient avec le 4eme maillot du club, la très critiquée tunique rose et violette. Beaucoup moins pour les joueuses des Charentes qui ont revêtu le maillot blanc "away" du PSG pour cette rencontre de la 18eme journée de championnat.

Soyaux remercie le PSG

Si les visiteuses n’ont pas joué avec leurs propres tuniques, c’est tout simplement parce que le sac de maillots a disparu pendant le transport, a expliqué l’ASJ Soyaux Charente sur Twitter. Le PSG a donc prêté un jeu de maillots à ses adversaires. Les "Bleu et Blanche" n’ont pas oublié de remercier le club parisien. Sur le terrain, le PSG leader du championnat, a été sans pitié pour Soyaux. Les joueuses du Paris SG se sont imposées 7-0.