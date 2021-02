PSG-Nice: le maillot rose et violet des Parisiens divise les supporters

Pour leur rencontre face à l'OGC Nice ce samedi en Ligue 1, les joueurs du PSG ont étrenné au Parc des Princes leur quatrième maillot rose-violet. Une abomination pour certains supporters, une idée pas si mauvaise pour d'autres.

Il y a ceux qui adorent et ceux qui détestent. Ceux y voient une insulte aux couleurs historiques de leur club et ceux qui se laissent finalement séduire par son originalité après avoir été un temps sceptiques dans un premier temps. Une chose est sûre, il ne laisse personne indifférent. Ce samedi après-midi, à l’occasion de leur rencontre face à l’OGC Nice, comptant pour la 25e journée de Ligue 1, les joueurs du PSG ont étrenné leur quatrième maillot rose-violet.

Siglé Jordan, la filiale de l'équipementier américain Nike, il s'inspire officiellement de "la voie lactée" avec des couleurs flashy. Vraiment très, très, flashy. Dans un communiqué, Paris a dit vouloir illustrer "la nouvelle dimension dans laquelle le club de la capitale évolue" et "la volonté d'un club qui ose, un club avant-gardiste et précurseur".

Un temps pressenti pour être étrenné au Vélodrome contre l'OM dimanche dernier (2-0), selon certaines rumeurs, ce quatrième maillot a finalement été utilisé pour la première face aux Aiglons. Pour leurs matchs à domicile, Kylian Mbappé et ses coéquipiers portent habituellement la tenue "Hechter", bien plus classique. Cette première avec ce maillot rose-violet n’a pas franchement plu à tous les supporters parisiens, à en croire les très nombreuses réactions partagées sur les réseaux sociaux.

Avec pour certains un constat implacable : "pire maillot de l’histoire du club", "moche", "à vomir", "horrible", "honteux"… Et des réactions plus mesurées, voire carrément enthousiastes pour d’autres : "ce n’est qu’un quatrième maillot, c’est uniquement pour le business", "il rend encore mieux sur le terrain", "le maillot avec short noir et chaussettes noires ça a vraiment un flow", "il est incroyable"… Contre Nice, en plus de son nouveau maillot, le PSG a arboré un flocage en mandarin à l’occasion du Nouvel an chinois célébré depuis vendredi.