Affaire Hamraoui-Diallo: le PSG a demandé le report de son match contre l'OL

INFO RMC SPORT. Le PSG a demandé ce vendredi à la FFF le report du match contre l'OL prévu dimanche au Groupama Stadium, en raison du contexte pesant autout de son équipe, après l'affaire Hamraoui-Diallo.

Selon nos informations, le PSG a demandé aujourd’hui à la FFF le report du match OL-PSG prévu dimanche au Groupama Stadium. Alors que la garde de vue d'Aminata Diallo a été levée dans la soirée de jeudi, la joueuse parisienne et sa coéquipière Kheira Hamraoui, blessée après une agression le 4 novembre dernier, étaient absentes de l'entraînement du club de la capitale ce vendredi.

A deux jours du choc de la D1 Arkéma, prévu dimanche à 21 heures, le champion de France estime que le contexte lié à l'affaire ne permet pas une préparation optimale en vue de la rencontre, décisive pour la suite du championnat.

Des précédents de reports entre les deux équipes

Si le sommet du football féminin français venait à être reporté, ce ne serait pas la première fois que cela arrive. L'an dernier, le PSG avait également demandé de reporter le choc du championnat, initialement prévu le 13 mars, en raison d'un cluster identifié au sein du club de la capitale, où trois joueuses et un membre du staff avait été contrôlés positif à la Covid-19. Rebelote quelques semaines plus tard: avant le quart de finale retour de la Ligue des champions féminine, c'est l'OL qui avait fait la démarche auprès de l'UEFA.

Six Lyonnaises avaient été testées positives et l'ensemble de l'effectif avait dû respecter une période de quarantaine. Joué le 18 avril dernier, le match retour avait vu le PSG renverser l'OL au Groupama Stadium, après s'être incliné 1-0 au Parc des Princes. Le rêve de Ligue des champions des Parisiennes s'était arrêté en demi-finales face au FC Barcelone de Kheira Hamraoui, futur champion d'Europe. Cela n'avait pas empêché les filles d'Olivier Echouafni de mettre fin à 14 années de règne en championnat de l'OL quelques semaines plus tard.