PSG: quatre choses à savoir sur Kheira Hamraoui, championne d'Europe et victime d’une agression

Victime d’une agression jeudi dernier, Kheira Hamraoui avait fait son retour au PSG cet été, après trois saisons brillantes au Barça. Quatre choses à savoir sur l’internationale française de 31 ans.

Elle est revenue au PSG cet été

Kheira Hamraoui a joué 91 matchs avec le PSG entre 2012 et 2016. La milieu de terrain s’est ensuite engagée à l’OL. En manque de temps de jeu à Lyon et tentée par une expérience à l'étranger, elle quitte la France en 2018 pour rejoindre le Barça. Après trois saisons en Catalogne, elle signe à nouveau avec le PSG cet été avec qui elle s'est engagée jusqu’en 2023.

Elle a remporté la Ligue des champions avec Barcelone

En trois ans en Catalogne, Kheira Hamraoui a bien garni son CV. Elle a remporté deux fois le championnat espagnol et deux fois la Coupe d’Espagne (en 2020 et 2021). Elle a également décroché la Ligue des champions, grâce à une large victoire contre Chelsea en finale (4-0). Avec le numéro 10 dans le dos, elle a gagné ainsi pour la première fois le trophée européen en tant que titulaire.

En 2017 et 2018, elle avait également remporté la Ligue des champions avec l’OL mais elle n’avait dans les deux cas pas disputé la finale.

Elle a gagné deux titres de championne de France avec l’OL

Kheira Hamraoui a remporté le championnat de France en 2017 et 2018, avec l’OL. Lors de ces saisons-là, le PSG avait terminé 3e puis 2e. Cette année, après sept matchs disputés, Parisiennes et Lyonnaises comptent le même nombre de points et semblent inséparables au classement. Elles s’affrontent dimanche pour le gros choc de la D1 (21 heures).

Elle a une histoire tourmentée avec les Bleues et Diacre

Kheira Hamraoui a joué son premier match avec l’équipe de France en 2012 et ne compte aujourd’hui "que" 36 sélections. Pourquoi? L’internationale n’a en fait pas été appelée pendant deux ans et demi. Elle n’a connu qu’une seule sélection depuis que Corinne Diacre a pris la tête de l’équipe de France en 2017: quelques minutes seulement face au Japon en 2019.

En juin, elle n'avait une nouvelle fois pas été appelée par Corinne Diacre pour affronter l'Allemagne en match amical. "Tu me manques tant équipe de France. Qu'aurais-je pu faire de plus pour pouvoir te retrouver?", avait tweeté la joueuse, très déçue. Alors interrogée en conférence de presse sur ce sujet, Corinne Diacre avait séchement répondu: "Je ne l'ai pas prise de toute la saison, ce n'est pas parce qu'elle a gagné trois titres que je vais forcément la prendre".

Mi-octobre, Kheira Hamraoui a malgré tout été rappelée pour disputer les qualifications pour la Coupe du monde 2023. Sauf que la Parisienne a dû déclarer forfait quelques jours plus tard à cause d’une blessure au mollet. Elle a alors été remplacée par... Aminata Diallo, sa coéquipière en club, aujoud'hui suspectée d'être liée à l'attaque dont Hamraoui a été victime jeudi.