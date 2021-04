PSG: Mbappé et Neymar "veulent rester", selon Herrera

A un an de la fin de leur contrat au PSG, les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé ne sont toujours pas scellées même si elle est en bonne voie pour le Brésilien. Ander Herrera croit que l’attaquant français devrait l’imiter.

Le sujet est sensible mais Ander Herrera se mouille. Selon le milieu de terrain espagnol, Neymar et Kylian Mbappé, en fin de contrat en 2022, souhaitent poursuivre l’aventure au PSG. C’est effectivement bien parti pour le Brésilien puisque tous les détails sont réglés avec le club sur la base d’un nouveau bail de quatre ans. Les derniers détails sont entre les mains des avocats en attente de l’officialisation.

Pour Kylian Mbappé, les choses ne sont pas aussi avancées. L’attaquant français, courtisé par le Real Madrid, se sent bien dans la capitale française mais le doute est encore permis. Pas dans l’esprit d’Herrera qui imagine le champion du monde 2018 encore parisien au-delà de l'été 2021. C’est le sens de sa réponse à la question sur la possibilité que Paris perde l’un de ses joyaux.

"Je veux me concentrer sur le fait de profiter de chaque journée et de réaliser des choses importantes ensemble, confie-t-il dans une interview à Marca. Et bien sûr, je veux qu'ils continuent avec nous. Le PSG a créé une structure autour d'eux pour réaliser toutes ses ambitions footballistiques. Je crois sincèrement qu'ils sont heureux, convaincus de ce projet et qu'ils veulent rester."

L’ancien joueur de Manchester United confie aussi son bonheur de vivre au sein du vestiaire parisien depuis 2019. Il avait pourtant perçu quelques signes négatifs depuis l’extérieur avant son arrivée. Il s’étonne d’ailleurs de ces mauvais signaux en complet décalage, selon lui, avec l’osmose qui règne au sein du groupe.

Herrera a découvert un vestiaire uni

"J’ai été surpris en bien, explique-t-il. Avant d'arriver, vous vous renseignez sur votre nouveau club. Chaque jour, je lisais des mauvaises nouvelles. Que les Brésiliens avaient des problèmes avec les Français, que le staff technique avait des problèmes avec je ne sais qui, que Mbappé ne s'entendait pas avec Neymar... J'arrive ici et je trouve une équipe qui se réunit chaque semaine pour manger, je découvre que les entraînements sont très bons et que l'un des meilleurs amis de Neymar dans le vestiaire était Mbappé. Je me suis alors interrogé sur ce que j'avais lu ou si j’étais arrivé dans un endroit différent."