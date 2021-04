Mercato en direct: "Je crois que Neymar et Mbappé veulent rester", confie Herrera

Dans une interview accordée à Marca, Ander Herrera (31 ans), milieu de terrain du PSG, a fait part de son optimisme sur l'avenir de Neymar et Kylian Mbappé à Paris. Si la prolongation du Brésilien est en bonne voie, celle de l'international français reste encore incertaine. "Je veux me concentrer sur le fait de profiter de chaque journée et de réaliser des choses importantes ensemble, explique le milieu espagnol. Et bien sûr, je veux qu'ils continuent avec nous. Le PSG a créé une structure autour d'eux pour réaliser toutes ses ambitions footballistiques. Je crois sincèrement qu'ils sont heureux, convaincus de ce projet et qu'ils veulent rester."