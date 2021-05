D1 féminine: le coup de gueule d'Hegerberg contre le passage à 10 équipes

Le comité exécutif de la FFF aurait décidé du passage de 12 à 10 équipes pour la saison 2021-2022 en D1 féminine. Une aberration pour la Lyonnaise Ada Hegerberg.

Un resserrement avant une extension? Comme expliqué dernièrement par RMC Sport, la FFF réfléchit à une réorganisation des championnats féminins pour la saison 2022-2023, avec une D1 totalement professionnelle qui passerait à 14 équipes, au lieu de 12 aujourd'hui.

Mais avant cela, la première division devrait d'abord... perdre deux formations. Selon L'Equipe et Le Dauphiné, seulement dix clubs participeront en effet au championnat de D1 féminine la saison prochaine. La saison de D2 ayant été stoppée, aucune formation ne montera dans l'élite cet été. Ce qui n'empêchera pas les deux derniers de D1 (probablement Le Havre, et Issy ou Soyaux) d'être relégués.

"Autant faire un petit tournoi un week-end de mai prochain si on dérange la FFF"

Pourquoi? Difficile à dire. Toujours est-il que la nouvelle a particulièrement énervé la Lyonnaise Ada Hegerberg (25 ans). "C'est une honte, a taclé l'attaquante norvégienne sur Twitter. La Coupe du monde en France n'était qu'une illusion. Autant faire un petit tournoi un week-end de mai prochain si on dérange la FFF." Et de conclure avec ironie en mentionnant Brigitte Henriques, vice-présidente déléguée de la FFF et membre du bureau exécutif du CNOSF: "Bravo à toutes et à tous."

Arrivée à Lyon en 2014, élue Ballon d'or en 2018, Hegerberg a joué plus de 100 matchs en D1. Elle n'est toutefois plus apparue sur les terrains depuis janvier 2020, à cause d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, puis d'une fracture du tibia gauche. La Norvégienne est liée au club rhodanien jusqu'en 2024.