PSG: Castellazzi justifie le retour d’Hamraoui dans le groupe et répond à Diallo sur sa non prolongation

Dans un entretien accordé au Parisien, Angelo Castellazzi, le directeur sportif du PSG féminin, fait le point sur la situation de Kheira Hamraoui et son retour dans le groupe parisien. Le dirigeant italien affirme également que le club de la capitale n’a jamais eu l’intention de prolonger Aminata Diallo à l’issue de son contrat.

Il a pris ses fonctions durant l’été, dans un contexte plombé par l’affaire de l’agression de Kheira Hamraoui. Trois mois plus tard, Angel Castellazzi dresse un premier bilan de sa mission à la tête de la section féminine du PSG. Dans un entretien accordé au Parisien, l’ancien adjoint de Leonardo (qui a pris la succession d’Ulrich Ramé) revient notamment sur le dernier mercato, lors duquel Hamraoui est finalement restée dans la capitale. Gérard Prêcheur, le nouvel entraîneur, ne comptait pourtant pas sur elle.

"Quand on a travaillé sur l’effectif, on a recruté quatre milieux. Nous avons dit à Kheira qu’elle n’était pas dans le projet sportif parce qu’on voulait recruter d’autres joueuses avec des caractéristiques différentes, explique le dirigeant italien. Pour nous, la meilleure chose était de trouver une solution pour un départ. On était sollicités, il y a eu des propositions, mais Kheira a tout refusé. Aujourd’hui, elle a un contrat (jusqu’en 2023) et c’est pour ça qu’elle a repris l’activité avec le groupe."

"L’ambiance est bonne" dans le vestiaire

Au fil des semaines, Hamraoui a progressivement réintégré les séances d’entraînement au Camp des Loges, après avoir longtemps été mise à l’écart en raison d’une altercation avec sa coéquipière Sandy Baltimore la saison passée. Jusqu’à être convoquée pour affronter Chelsea, ce jeudi, lors de la première journée de la Ligue des champions (21h au stade Jean-Bouin).

"Tous nos choix sont guidés par le sportif. A partir du moment où nous n’avons pas trouvé de solution pour un départ, il était clair qu’elle reprenait l’entraînement avec l’équipe", se justifie Castellazzi, en assurant que "l’ambiance est bonne" au sein du vestiaire.

"La prolongation de Diallo n’a jamais été un sujet"

Le patron du PSG féminin en a également profité pour répondre à Aminata Diallo. Dans une interview accordée à RMC Sport, la milieu de terrain a dénoncé "des manquements du club" qui seraient à l’origine de sa non-prolongation. "A mon arrivée, elle n’était pas dans notre liste car en fin de contrat (il a pris fin en juin 2022, ndlr), affirme Castellazzi. On a fait l’évaluation avec le coach et, sincèrement, elle n’a jamais été prise en considération pour faire partie de l’équipe. Sur le plan sportif, sa prolongation n’a jamais été un sujet, ni pour moi, ni pour le coach."