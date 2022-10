Les agresseurs présumés, Diallo, Hamraoui, les enquêteurs, Ollé-Nicolle, Abidal… qui dit quoi dans l'affaire Hamraoui?

Aminata Diallo a accordé un entretien exclusif à RMC au sujet de l’agression de Kheira Hamraoui pour laquelle elle est mise en examen. Avec la première prise de parole de l’ancienne joueuse du PSG, les principaux protagonistes de cette affaire se sont exprimés pour défendre leur version des faits.

Kheira Hamraoui, les mots de la principale victime

Revenue en France à l’été 2021 auréolée d’un sacre en Ligue des champions avec le Barça, Kheira Hamraoui pensait bien lancer un nouveau cycle dans sa carrière. Bien installée dans l’entrejeu du PSG lors du début de la saison 2021-2022, la joueuse tricolore a finalement vu sa vie basculer dans la soirée du 4 novembre avec son agression effrayante. Tombée dans un guet-apens et violemment attaquée à la barre de fer, Kheira Hamraoui a ensuite mis plus de trois mois avant de pouvoir rejouer en match officiel.

"Des gens étaient cachés derrière une voiture et ont surgi d’un coup. Je n’ai pas trop compris ce qu’il se passait. Sur le coup, c’est très effrayant, j’étais apeurée, a indiqué Kheira Hamraoui pour BFMTV en septembre 2022. Avec l’adrénaline, je ne sentais pas trop les coups qu’ils m’ont mis. Ce qui m’a la plus effrayée, c’est de voir des hommes cagoulés. Je pense que j’ai eu de la chance qu’une voiture est arrivée à ce moment-là pour qu’ils prennent la fuite. Sinon, ça aurait pu durer plus longtemps."

La milieu française, toujours sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023, a aussi détaillé ses soupçons sur le rôle joué par Aminata Diallo dans son agression.

"Quand j’ai vu cette cabale médiatique surprenante à mon encontre, j’ai compris qu’il y avait un truc louche. Je ne pouvais pas passer de victime à coupable du jour au lendemain, a enchaîné Kheira Hamraoui. Il ne faut pas oublier que je me suis fait tabasser par des hommes cagoulés à coups de barre de fer et, une semaine après, on me fait passer pour la coupable. Quand on avance, on se dit qu’il y a des choses pas claires et c’est ce que je voulais comprendre."

Aminata Diallo nie toutes les accusations contre elle et se dit aussi victime

Mise en examen et poursuivie pour les chefs d’accusation de violences aggravées et associations de malfaiteurs, Aminata Diallo a livré pour la première fois ses vérités sur toute cette affaire auprès de RMC Sport. Dans un entretien exclusif, la jeune femme de 27 ans y nie toutes les accusations contre elle. Surtout, elle rappelle qu’elle est également victime puisqu’elle a aussi été agressée lors de la soirée du 4 novembre 2021.

"[Etiez-vous surprise?] Oui euh, très surprise. En fait on est en pleine nuit à ce moment-là. C’est une rue qui n’est pas éclairée. Et euh… si mes souvenirs sont bons, on arrive à hauteur d’un camion, d’un camion blanc où les agresseurs semblaient être cachés derrière, a confié Aminata Diallo. Ils apparaissent d’un coup au niveau de mon capot. Ils ont commencé à taper sur mon capot. Cela est allé très très vite. A tout casser, 30 ou 40 secondes. L’un est venu de mon côté, l’autre est allé du côté de Kheira Hamraoui. Ils ont ouvert les portières. Je ne sais plus s’ils nous ont demandé de les ouvrir ou quoi mais ils ont ouvert les portières. Celui qui a été de mon côté m’a molesté. Euh… on oublie aussi de le dire. Il m’a insulté et essayé de me dire qu’il fallait que je lui donne de l’argent."

Et l’internationale tricolore aux sept sélections de raconter l’enfer vécu par son ancienne amie: "De l’autre côté Kheira est sortie de la voiture. Je pense que c’est l’agresseur qui l’a tirée et lui a effectivement adressé des coups de barre, a témoigné la jeune femme pour RMC Sport. Je l’entendais crier et je crois qu’ils ont vu une lumière. Quelque chose, une lumière ou une voiture, qui les a fait fuir. Ils sont partis en courant, cela a été très rapide. A ce moment-là Kheira s’est relevée très rapidement et est rentrée dans ma voiture. Elle avait la main en sang et elle criait de douleur."

Les agresseurs accusent Diallo d’être la commanditaire

Egalement présents dans cette rue de Chatou (dans les Yvelines), les agresseurs de Kheira Hamraoui n’ont pas parlé auprès des médias. Mais le contenu de leur passage devant les enquêtes et les magistrats a été dévoilé par la presse. La justice a elle-même confirmé les accusations portées par les suspects à l’encontre d’Aminata Diallo. Pour les auteurs de l’agression, c’est simple, elle est la commanditaire de ce passage à tabac.

Selon le parquet de Versailles, Aminata Diallo est mise en cause par les quatre autres suspects de l'affaire, eux aussi mis en examen. Elle est désignée comme étant la "commanditaire des violences pour lui permettre d'occuper le poste de la victime lors des compétitions à venir". Sur les cinq suspects, trois d'entre eux "reconnaissent leur présence sur les lieux et indiquent connaître le motif de leur recrutement et de leur présence". Un autre suspect - l'un des quatre hommes - a admis de son côté avoir porté des coups sur Kheira Hamraoui.

Diallo souffrirait d'un "dédoublement de personnalité" selon les enquêteurs

Hormis quelques fuites dans la presse, les enquêteurs n’ont pas directement communiqué sur leur travail concernant l’agression de Kheira Hamraoui. Mais selon les révélations parues en septembre 2022, la PJ de Versailles a découvert des éléments troublants sur le comportement d’Aminata Diallo. L’ancienne joueuse du PSG entretenait notamment une relation virtuelle avec une femme.

S’appuyant notamment sur les enregistrements obtenus grâce à la mise sur écoute d’Aminata Diallo, les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme ont estimé que la joueuse souffrait d’un "dédoublement de personnalité". Un problème psychologique nié fermement par la principale intéressée au micro de RMC Sport: "Psychologiquement, je suis consciente de tous mes faits et gestes."

Ollé-Nicolle, l’ex-entraîneur du PSG se voit en "victime collatérale"

Entraîneur de la section féminine du PSG pendant la saison 2021-2022, Didier Ollé-Nicolle a dû gérer les conséquences sportives de cette affaire. Privé de Kheira Hamraoui sur blessure, il n’a pas non plus été en mesure d’aligner Aminata Diallo pendant de longues semaines. S’il n’a d’abord pas voulu prendre position, se concentrant sur le sportif, le technicien a ensuite vidé son sac. Selon lui, une cabale a existé pour le faire partir du Paris Saint-Germain car il ne voulait pas titulariser Aminata Diallo. Il a même été accusé d’agression sexuelle sur une joueuse pendant l’été 2021 avant d’être blanchi par une enquête interne.

"J'avais de grosses suspicions. Après, j'ai dit aux filles pendant huit mois qu'il y avait une justice, une enquête et qu'il fallait attendre. J'ai été jeté en pâture. J'ai eu envie de crier à l'injustice, à la folie. Mais on n'est pas audible dans ces moments. L'idée était d'attendre que l'enquête avance, a expliqué l’entraîneur en septembre 2022 lors d’un entretien au journal L’Equipe. […] J'ai été utilisé, instrumentalisé, même. Une victime collatérale de l'affaire Hamraoui. Par rapport à mes choix, mon fonctionnement... À cette époque, j'étais en contact avec cinq internationales, dont deux Françaises, pour signer au PSG cette saison. Mais il y avait dans l'atmosphère cette adversité à l'encontre de Hamraoui. J'ai senti que je gênais pour la suite de certains projets personnels. Il y avait des joueuses en fin de contrat, en négociations et j'avais mes idées par rapport à ça."

Hayet Abidal, l’épouse "trompée, salie, humiliée"

Passée par le FC Barcelone entre 2018 et 2021, Kheira Hamraoui y a entretenu une relation avec Eric Abidal, alors directeur sportif du club catalan. Après l’agression de la joueuse le 4 novembre 2021, l’épouse de l’ex-international tricolore a été brièvement suspectée d’avoir voulu se venger par la police. Si elle a demandé le divorce deux semaines après l’attaque à la barre de fer contre la relayeuse, Hayet Abidal n’a finalement pas été inquiétée.

"Je l’ai appris comme tout le monde, c’est ce qui est triste. J’avais mon mari à côté de moi et cette bombe médiatique qui a explosé mondialement, a raconté Hayet Abidal dans un entretien accordé à l'influenceuse Magali Berdah. Ce qui m’attriste le plus dans cette histoire… l’infidélité, on peut pardonner. Mais j’ai été prise pour une imbécile. J’étais partout, trompée, salie, humiliée et j’apprenais tout par la presse. Il me disait juste de ne pas regarder (la presse). Jusqu’au moment où il y a eu l’histoire de la carte SIM. C’est là qu’on est remonté à moi. On m’a accusée, soupçonnée d’avoir monté l’agression de cette fille. Là, il n’a plus eu le choix que de m’avouer qu’il me trompait."

Et Hayet Abidal de préciser ce qu’elle savait de l’enquête et comment elle avait aidé la police: "Cette histoire, à l’heure qu’il est, ça n’a pas beaucoup avancé. Au départ j’étais obsédée, j’aidais les enquêteurs à comprendre ce qu’il s’était passé, je voulais qu’on trouve les responsables pour me sortir moi de ce rôle de 'coupable'. J’ai appris qu’il y avait une vingtaine de pistes. Je ne pense pas que ce soit que des relations, je suppose qu’il y avait aussi des personnes avec qui il y avait des conflits. Mais il y a beaucoup de pistes."

Eric Abidal, l’ancien amant d’Hamraoui étranger à tout ça

Contrairement à la majorité des protagonistes de cette affaire retentissante, Eric Abidal ne s’est pas publiquement exprimé. L’ancien joueur du Barça et de l’équipe de France a laissé à son avocat le soin de prendre la parole pour lui. Cité dans cette affaire en raison de sa relation extra-conjugale avec Kheira Hamraoui, l’ex-défenseur a aussi vu sa compagne Hayet demander le divorce deux semaines après l’agression de la milieu du PSG.

"Cette demande (de divorce, ndlr) est la conséquence de la médiatisation sans retenue et sans discernement autour de ce fait divers, qui plus est au mépris des règles élémentaires du secret de l’enquête et du respect de sa vie privée, a expliqué son avocat Me Olivier Martin. Sa seule réaction tient en un mot: c’est désolant."

Concernant un supposé rôle dans l’agression de Kheira Hamraoui, le clan d’Eric Abidal nie tout lien de près ou de loin. L’ancien footballeur l’a lui-même dit à la joueuse du Paris Saint-Germain selon son avocat: "Lors de cet échange, mon client lui a dit qu’il n’avait aucun rapport, ni direct, ni indirect, avec l’agression dont les joueuses ont été victimes."