OL: fin de saison pour Majri, gravement blessée

L’OL a annoncé ce samedi le forfait d’Amel Majri jusqu’à la fin de saison. La joueuse des Feunottes et de l’équipe de France s’est gravement blessée au genou gauche lors de la victoire de son équipe à Bordeaux en championnat.

En attendant le duel entre le PSG et Guingamp ce dimanche, les féminines de l’OL ont provisoirement pris trois points d’avance en tête du championnat de France grâce à la victoire décrochée vendredi à Bordeaux (4-1). Après une passe décisive puis d’un but pour l’équipe rhodanienne, Amel Majri a finalement quitté le terrain peu après l’heure de jeu en raison d’une blessure au genou.

Malheureusement pour la milieu de 28 ans et son club, les nouvelles ne sont pas bonnes... Les examens réalisés par Amel Majri ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur et du ligament latéral externe du genou gauche. L’internationale tricolore au 66 sélections est indisponible jusqu’à la fin de la saison.

"Capitaine lors de la rencontre, Amel Majri est sortie sur blessure à la 61e minute à la suite d’un duel dans les airs. La date opératoire sera définie dans les prochains jours mais la milieu de terrain devrait être indisponible jusqu’à la fin de la saison, a précisé Lyon dans un communiqué. L’Olympique Lyonnais tient à apporter tout son soutien à Amel dans cette période difficile."

Majri promet de revenir plus forte

La blessure d’Amel Majri constitue un coup très dur pour l’OL. La milieu offensive est l’une des grandes artisanes du début de saison réussi des Feunottes. En sept matchs toutes compétitions confondues, la Française de 28 ans a déjà marqué trois buts et délivré cinq passes décisives. Son entente avec l’Américaine Catarina Macario fait déjà des merveilles en D1 comme en Ligue des champions féminine et Amel Majri ne compte pas baisser les bras.

"Merci pour vos messages, le résultat est tombé : rupture des ligaments, a écrit la Lyonnaise dans un message posté sur les réseaux sociaux. Une carrière est faite de hauts et de bas mais comme toujours je continuerai de me battre et si Dieu le veut je reviendrai plus forte."

Après une saison 2020-2021 où les Feunottes ont perdu leur titre de championne de France et leur couronne européenne, l’opération reconquête est lancé pour la campagne 2021-2022. Malheureusement pour l’entraîneure Sonia Bompastor et son groupe, Amel Majri n’y participera plus.