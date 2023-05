OL: "Honteux et déplacé", Sonny Anderson s'en prend à Ben Arfa après son tacle contre Aulas

Après le message cinglant publié par Hatem Ben Arfa sur son compte Instagram ce lundi après-midi, estimant que Jean-Michel Aulas "ne va pas manquer au football" en quittant l'OL, un autre ancien Lyonnais a pris la parole. Sur beIN Sports, Sonny Anderson a qualifié les propos de "HBA" de "honteux et déplacé".

Une myriade d'hommages qui se succèdent... et dans le lot, une critique acerbe de la part d'un ancien Gone. Le départ de Jean-Michel Aulas de la présidence de l'OL, officialisé ce lundi matin, a fait pleuvoir les réactions pour saluer le travail effectué par l'homme à la tête du club rhodanien depuis trente-six ans. Mais Hatem Ben Arfa a décidé de s'inscrire à la marge.

L'ancien milieu offensif lyonnais a publié une story sur son compte Instagram dans l'après-midi, expliquant que "JMA" "ne va pas manquer au football". Un message glacial qui vient souligner la relation complexe entre les deux hommes.

Alors que l'ancien agent de Ben Arfa, Frédéric Guerra, mais aussi José Anigo sont montés au créneau pour souligner "l'ingratitude" de HBA envers celui qui l'a lancé en professionnel, Sonny Anderson a également fait part de son incompréhension ce lundi sur beIN Sports.

"Je trouve cela déplacé et honteux", Anderson dézingue Ben Arfa

"Je pense qu'Hatem, cela fait longtemps qu'il n'est plus sur le terrain", explique-t-il en préambule, alors que l'ex-joueur de Lille est sans club depuis l'été 2022. "Un président comme Jean-Michel Aulas qui lui a signé son premier contrat, qui l'a mis dans le monde du football professionnel... Aujourd'hui, faire une réflexion comme cela, c'est complètement déplacé et honteux de la part d'un joueur qui était une promesse du foot, qui est sorti de l'académie de l'OL et était courtisé dans le monde entier. Il a joué en équipe de France, il a joué en Angleterre, c'est grâce à ce qu'a fait Jean-Michel Aulas pour lui au début de sa carrière. Oui, je trouve cela déplacé et honteux.