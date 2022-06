OL: sérieusement blessée, Carpenter prolonge jusqu'en 2026

L’OL a officialisé ce mardi la prolongation de l’Australienne Ellie Carpenter. Gravement blessée au genou en finale de la Ligue des champions, la défenseure de 22 ans a signé un nouveau contrat jusqu’en juin 2026.

Sortie blessée dès la 14e minute lors de la finale de Ligue des champions remportée par l’OL Féminin contre Barcelone (3-1), le 21 mai dernier, Ellie Carpenter a subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et ne rejouera pas avant six mois. Mais le club rhodanien ne compte pas abandonner la joueuse australienne.

Si le contrat de la défenseure de 22 ans expirait initialement en juin 2023, l’OL a officialisé ce mardi sa prolongation pour trois saisons supplémentaires. La latérale droite est désormais liée avec les Feunottes jusqu’en juin 2026.

Carpenter "honorée" de prolonger

Après avoir prolongé l’historique Wendie Renard, le club cher au président Aulas n’entend pas lâcher une joueuse prometteuse. A seulement 22 ans, la défenseur australienne a déjà remporté un titre européen ainsi que la Coupe de France (en 2021) et le Championnat de France cette saison. En la prolongeant sur la durée malgré sa grosse blessure, l’OL affiche une belle confiance en ses capacités à revenir au meilleur niveau.

"Je suis très honorée de prolonger mon contrat dans ce magnifique club. J’ai beaucoup appris durant ces deux premières années et désormais je suis là jusqu’en 2026, s’est réjoui Ellie Carpenter via des propos relayés par Lyon dans un communiqué. Je suis blessée actuellement mais je travaille dur pour revenir sur les terrains et gagner à nouveau des titres."

Apparue à 53 reprises sous le maillot de l’OL depuis son arrivée en 2020, Ellie Carpenter se démène pour retrouver la forme et soigner son genou. Au-delà de la reprise avec Lyon en D1 féminine, la défenseure tentera d’arracher une place en sélection pour la Coupe du monde 2023 en Australie.