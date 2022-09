PSG: bonne nouvelle pour Kheira Hamraoui, qui a fait son grand retour à l'entraînement collectif

Dix jours après avoir été "remise à disposition" de Gérard Prêcheur, Kheira Hamraoui a participé à son premier entraînement collectif avec le Paris Saint-Germain, ce vendredi matin.

Kheira Hamraoui s'entraîne de nouveau avec le groupe du Paris Saint-Germain. Elle a fait son retour à l'entraînement collectif ce vendredi matin, dix jours après avoir été "remise à disposition" de l'entraîneur Gérard Prêcheur, au terme du mercato estival. La joueuse de 32 ans avait passé les derniers mois à l'écart de l'effectif, à s'entraîner seule.

Ce retour avec le reste du groupe ne garantit toutefois pas à Kheira Hamraoui de rejouer avec le Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu'en 2023, elle n'a plus disputé un match officiel depuis le mois d'avril et son altercation à l'entraînement avec Sandy Baltimore. "Il va falloir faire un check-up, voir où elle en est sur un plan personnel, individuel, a indiqué Gérard Prêcheur avant l'entraînement du jour. Elle était perturbée mentalement, comment elle va ?"

"Sur le plan physique, on ne sait pas trop, a-t-il ajouté. Quand elle a repris la saison, elle n'était pas prête physiquement, au niveau de la surcharge pondérale, de ses capacités d'endurance. Elle a eu un très bon suivi individuel, on va voir où elle en est aujourd'hui. On verra ensuite comment utiliser ses ressources. J'aurai un entretien avec elle, j'en déjà ai eu un à la reprise au mois de juillet. J'ai confiance en Kheira. Je la connais, je n'ai pas d'inquiétude."

Aminata Diallo libre, un contrôle judiciaire durci

Pendant ce temps, Aminata Diallo reste libre. Convoquée ce vendredi à la cour d'appel de Versailles, l'ancienne joueuse du PSG actuellement sans contrat risquait d'être placée en détention. Elle reste donc mise en examen mais évite la case prison.

Son contrôle judiciaire, en revanche, est légèrement durci sur deux points. En plus de l'interdiction de sortir du territoire national, celle d'entrer en contact avec les joueuses et le staff du PSG, et l'obligation de pointer au commissariat chaque semaine, Aminata Diallo n'a pas le droit de se rendre en Île-de-France ou d'entrer en contact avec le cinquième homme interpellé cette semaine.