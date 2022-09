PSG (F): Prêcheur temporise sur un retour d’Hamraoui à l’entraînement

L'entraîneur du PSG féminin Gérard Prêcheur n'envisage pas un retour de Kheira Hamraoui dans l'équipe avant la trêve internationale, a-t-il dit mercredi à l'issue de la rencontre de Ligue des champions contre Häcken (2-1), évoquant "début octobre" comme possible horizon.

Kheira Hamraoui va encore devoir prendre son mal en patience. La milieu de terrain du PSG, récemment réintégrée au groupe professionnel à la suite des nouvelles révélations dans l'affaire de son agression impliquant son ex-coéquipière Aminata Diallo, ne retrouvera pas les terrains avant la trêve, prévue début octobre, selon les mots de son entraîneur Gérard Prêcheur.

Le technicien ne souhaite pas modifier les contours de son équipe avant un enchaînement de trois matches contre Fleury dimanche en championnat, Häcken en barrage retour de Ligue des champions mercredi prochain, puis Le Havre de nouveau en D1, le dimanche 2 octobre.

"On verra début octobre, pour l'instant le club n'a pas abordé la question avec moi"

"Il y a dès demain (jeudi, ndlr) la préparation de Fleury, ensuite le match retour, Le Havre derrière. On verra début octobre, pour l'instant le club n'a pas abordé la question avec moi", a déclaré Prêcheur ce mercredi soir après la victoire de son équipe contre les Suédoises de Häcken en barrage aller de Ligue des champions (2-1).

"Pour le moment, le club protège le groupe et surtout l'entraîneur. (...) Je n'ai pas la langue de bois, les gens qui me connaissent savent que quand j'aurai le temps d'en parler, j'en parlerai. Je suis entraîneur avant tout, je ne suis pas directeur sportif", a-t-il fait valoir, laissant entendre que le dossier devait avant tout être discuté avec l'état-major parisien.

Prêcheur se "concentre sur la préparation"

Tenue à l'écart du groupe professionnel depuis avril après une altercation avec une coéquipière, Hamraoui a été cependant "remise à disposition" de l'entraîneur mardi, à la clôture du mercato d'été. Mais pour Prêcheur, il apparait prioritaire de ne pas bousculer l'équilibre de l'équipe en cette fin de mois de septembre.

"Si on veut prétendre à jouer les premiers rôles en championnat, on n'a pas le droit à l'erreur, a-t-il expliqué pour justifier le statut quo actuel concernant de sa joueuse. Si on prend deux points de retard sur Lyon dans le week-end, on va les traîner pendant très longtemps. Moi je passe un examen tous les trois jours. Je me concentre sur la préparation, je n'ai pas le droit de faire d'impasse. En ce moment, franchement on ne dort pas beaucoup mais c'est le job et ça me plaît."