Affaire Hamraoui-Diallo: Kheira Hamraoui de retour à l'entraînement avec le groupe du PSG

Le PSG a décidé de remettre Kheira Hamraoui à disposition de l'entraîneur de la section féminine, quelques jours après le rebondissement dans l'enquête sur l'agression de la joueuse avec la mise en examen d'Aminata Diallo.

Kheira Hamraoui va de nouveau pouvoir s'entraîner avec ses coéquipières. Selon les informations de RMC Sport, la joueuse de 32 ans va rejoindre le reste du groupe du Paris Saint-Germain. Le club précise qu'il s'agit d'une "remise à disposition" de l'internationale française auprès du staff de Gérard Prêcheur. Cela survient quelques jours après la mise en examen et incarcération d'Aminata Diallo, dans l'affaire de l'agression subie par Kheira Hamraoui en novembre 2021.

Kheira Hamraoui était mise à l'écart du groupe depuis plusieurs mois et n'a plus participé à la moindre rencontre depuis son altercation avec l'ailière Sandy Baltimore en avril dernier. Cette réintégration n'équivaut pas pour autant à une garantie de disputer des matchs dans les semaines et mois à venir.

À un an de la fin de son contrat (juin 2023), aucune solution n'avait été trouvée pour Kheira Hamraoui lors du mercato estival qui s'est achevé ce 20 septembre dans le championnat féminin français. La joueuse, qui avait fait savoir son souhait d'honorer sa dernière année de contrat, avait fait constater sa mise à l'écart par un huissier durant un entraînement début septembre.

L'affaire ne perturbe pas le groupe, selon Prêcheur

En amont du deuxième tour de Ligue des champions contre les Suédoises de BK Häcken (mercredi 20h30), et juste avant que la réintégration ne soit connue, Gérard Prêcheur faisait savoir en conférence de presse que l'affaire Hamraoui-Diallo n'était pas un sujet au sein du groupe dans lequel se trouve notamment Kadidiatou Diani, qui avait soutenu Aminata Diallo par le passé.

"On n'en a pas discuté, a déclaré mardi l'entraîneur parisien. Si cela nous perturbe? Non. (...) Avec la nouvelle organisation du club, la nouvelle direction sportive, le nouveau staff et les nouvelles joueuses, on pourrait presque dire qu'on a réussi à créer une bulle, un environnement favorable à la performance, en faisant abstraction des différentes affaires du passé".

Hamraoui veut "retrouver le plaisir du rectangle vert"

Au lendemain de la mise en examen d'Aminata Diallo, Kheira Hamraoui a fait part de sa volonté de rejouer en club, mais aussi en sélection: "Je suis impatiente que mon nom soit à nouveau seulement associé aux pages sportives et quitte les rubriques judiciaires. (...) J'aspire aujourd'hui à retrouver le plaisir du rectangle vert. Et de continuer à gagner. Car s'il y a bien une chose qui n'a pas changé depuis ce drame, c'est mon ambition pour moi et mon pays".