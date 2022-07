PSG: Hamraoui va faire son retour à l’entraînement

Selon les informations de L’Équipe, confirmées par RMC Sport, Kheira Hamraoui va réintégrer l’entraînement du PSG. La milieu de terrain de 32 ans, à l’écart depuis la reprise, est attendue ce mardi à Bougival (Yvelines). Paris souhaite toujours lui trouver une porte de sortie cet été.

L’occasion de faire connaissance avec Gérard Prêcheur, le nouvel entraîneur, déjà au travail même s’il n’a pas été officiellement intronisé à la place de Didier Ollé-Nicolle (avec qui Paris ne s’est pas encore mis d’accord pour un départ).

Encore un an de contrat

Reste à savoir dans quelle ambiance Hamraoui va être accueillie. L’internationale française (39 sélections), non-convoquée pour l’Euro 2022, ne serait plus la bienvenue au sein du vestiaire parisien. L’ancienne joueuse du Barça a vécu une saison perturbée par l’affaire liée à son agression en novembre dernier, et les nombreuses conséquences de celle-ci.

En fin de saison dernière, la native du Nord avait été mise à l’écart après une altercation à l’entraînement avec Sandy Baltimore, et des mésententes avec Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani (qui disputent actuellement l’Euro 2022 avec les Bleues). Paris cherche à s’en séparer à un an de la fin de son contrat. Mais Hamraoui a laissé entendre le mois dernier qu’elle n’avait pas l’intention de partir. "Le club a mis des mesures en place pour me protéger et m’aider, a-t-elle expliqué à L’Équipe. Je suis sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023 et je me tiens à la disposition du club pour la saison prochaine, comme toutes les joueuses sous contrat."