PSG: le vestiaire divisé par l'affaire Hamraoui-Diallo

Perturbé par l'affaire de l'agression de Kheira Hamraoui et la garde à vue d'Aminata Diallo, le vestiaire du PSG est également divisé, entre les joueuses souhaitant le retour immédiat de la deuxième citée dans le groupe, et celles préférant attendre que tous les doutes soient levés.

Comme indiqué dimanche par RMC Sport, Aminata Diallo et Kheira Hamraoui ne réintègreront pas le groupe du PSG avant vendredi (au mieux) et rateront donc le choc de la semaine en Ligue des champions, sur le terrain du Real Madrid. Une décision prise par le staff parisien "pour préserver le groupe", selon une source proche du club. Car le vestiaire, depuis le début des péripéties, est divisé.

En effet, certaines joueuses considèrent que la mise à l'écart d'Aminata Diallo, placée en garde à vue dans l'affaire de l'agression d'Hamraoui, mais relâchée sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elle, est injuste. D’autres, en revanche, préfèreraient que la milieu de terrain ne réintègre le groupe que lorsque tous les doutes autour de son cas seront levés.

Ollé-Nicolle avait évoqué une "fatigue mentale"

De quoi rendre l'ambiance électrique, et expliquer, peut-être, la déroute de dimanche sur la pelouse de l’OL (6-1), malgré l'importance du match dans la bataille pour le titre. Après la rencontre, l'entraîneur parisien Didier Ollé-Nicolle avait d'ailleurs déploré le refus de la FFF de reporter ce choc, compte tenu de la "détresse" de son groupe.

"L’historique des rencontres entre le PSG et l’OL montre que ça a tout le temps été serré, très disputé, observait le technicien. En dix matchs toutes compétitions confondues cette saison, on n’avait pas pris de but. Mais ce soir, dès qu’il y a eu un grain de sable, on s’est rendu qu’il y avait beaucoup de fatigue mentale. (...) Les évènements ont fait que tout est devenu plus sombre dans l’atmosphère. Je ne suis pas psy. Mais si on a demandé le report du match, c’est qu’il y a eu un avis d'une cellule psychologique, qui est extérieure au club et qui a trouvé le groupe très, très touché par ce qu’il s’est passé."