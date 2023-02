Equipe de France féminine: Diacre ne se privera pas des joueuses devenues mamans

Corinne Diacre a confirmé mercredi qu’elle ne se priverait pas des joueuses devenues mamans pour les matchs de l’équipe de France. La sélectionneure des Bleues a rappelé que la Fédération française de football était favorable à des initiatives pour soutenir les joueuses dans la maternité.

Les récentes critiques de Sara Bjork Gunnarsdottir et le mea culpa de Jean-Michel Aulas ont permis de mettre en lumière la problématique (toujours) compliquée à gérer de la maternité des sportives. A l’image de l’Islandaise passée par l’OL, de plus en plus de joueuses mettent leur carrière en pause pour devenir maman puis cherchent à retrouver les terrains. Avec plus ou moins de réussite. Interrogée sur cette épineuse question, Corinne Diacre a montré son soutien aux internationales devenues mères de famille.

"Je ne peux pas le dire, je ne suis pas dans la vie des joueuses. Déjà je me contente de regarder leurs performances, même si on ne peut pas dissocier l'être humain de la sportive, a indiqué la technicienne ce mercredi face à la presse. Si cela peut être un équilibre pour la joueuse alors pourquoi pas. Aujourd'hui, cela devient quelque chose de fréquent en France, comme à l'étranger. Il faut voir comment elles vont revenir. Manon (Heil) a eu plus de temps qu'Amel (Majri) suite à sa grossesse. C’est aussi un poste différent. On va voir comment ces joueuses vont évoluer suite à ces heureux événements."

>> La conf' de presse de Corinne Diacre

Diacre a pensé à rappeler Majri

La position de Corinne Diacre semble assez claire sur le sujet. Si une joueuse retrouve son meilleur niveau et parvient à enchaîner les grosses performances en club, il n’y a pas de raison de ne pas la sélectionner. La preuve, Amel Majri fait toujours partie des plans de la technicienne lorsqu’elle aura retrouvé du rythme avec Lyon.

"On a parlé toutes les deux, l'idée m'a traversée l'esprit, a encore estimé la sélectionneure. Amel a eu un temps d'absence très long après cet heureux évènement. Son temps de jeu est encore trop faible pour moi compte tenu de ses deux entrées encore loin du niveau international. On a convenu qu'elle aurait six semaines supplémentaires pour se préparer avant le rassemblement d'avril."

La maternité, pas une "barrière" en sélection

Relancée sur la possibilité de se passer des services d’une joueuse devenue maman pendant une grosse compétition, afin de ne pas l’éloigner trop longtemps de son enfant, Corinne Diacre a défendu sa position et celle de la Fédération française de football.

"II n'y aura pas de barrière puisque la position de la Fédération est très claire là-dessus: la maman sera autorisée à emmener son enfant si elle le souhaite, a assuré la sélectionneure tricolore. Il faut que l'on travaille encore sur certaines positions. Mais la fédération a réfléchi et ce sujet et est complètement favorable, donc il n'y aura pas de problème."