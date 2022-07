OL: "Si cela peut ouvrir la voie à d'autres joueuses...", Majri veut montrer l'exemple après sa grossesse

Première internationale française en activité à avoir un enfant, Amel Majri espère ouvrir la voie à d'autres joueuses qui veulent mettre en parenthèse leur carrière pour entamer une grossesse.

Le 5 juillet dernier, Amel Majri (29 ans) entrait dans l'histoire du football féminin français en devenant la première internationale tricolore à avoir un enfant au cours de sa carrière après la naissance de sa fille Maryam. Dans les colonnes de L'Équipe, la milieu de l'OL espère servir d'exemple pour l'avenir.

"Si cela peut ouvrir la voie à d'autres joueuses, pourquoi pas. Ensuite, ces questions-là sont assez intimes. Certaines veulent des enfants, d'autres pas. Dans le milieu du sport, cela peut se faire si on est bien accompagnée. Moi, j'ai eu la chance de l'être à l'Olympique Lyonnais. C'est un environnement sain. Si je n'avais pas été blessée, il y aurait peut-être eu plus d'appréhension car je ne voulais pas que mon absence pénalise le club, confie la Lyonnaise aux 66 sélections avec les Bleues. Je pourrais peut-être l'emmener (sa fille). J'espère que d'ici-là, ce sera naturel et aussi bien que dans d'autres pays comme l'Islande ou les États-Unis par exemple."

Prolongée jusqu'en 2026

La joueuse de l'OL assure qu'elle ne souhaite pas arrêter sa carrière. "Cela ne m'a jamais traversé l'esprit. C'est un challenge. Avec la blessure et l'accouchement, c'est même un double challenge. On ne veut pas griller les étapes. Le club est en contact avec ma gynécologue pour que tout soit pris en compte et que je ne perde pas de temps sur les étapes de mon retour."

Au cours de sa grossesse, Amel Majri a également dû gérer sa rééducation du genou après une rupture des ligaments croisés en octobre. "Je continuais toutefois la musculation pour entretenir mon muscle autour de la blessure. C'est mon ressenti, il faut ensuite voir la réalité. Ça va faire plus de huit mois que mon genou n'a pas été trop sollicité, il a très bien cicatrisé, je ne suis pas inquiète à ce niveau-là", poursuit-elle.

Pas d'inquiétude, d'autant plus que l'OL lui a maintenu sa confiance en prolongeant son contrat jusqu'en 2026. Une "situation rêvée" pour celle qui évolue "dans son club de coeur", avec sa famille et sa fille. "Quand je suis allée signer, je me suis dit qu'il y a douze ans, j'étais venue avec ma mère et là, je viens avec ma fille."