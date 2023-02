Crise à la FFF: Diacre esquive les questions sur Le Graët

Corinne Diacre, sélectionneure de l’équipe de France féminine, a refusé de répondre aux questions sur la crise à la Fédération française de football (FFF) et Noël Le Graët, qui aurait eu un comportement déplacé à son égard.

Corinne Diacre avait tout anticipé. La sélectionneure de l’équipe de France féminine a refusé de répondre aux questions sur la crise à la Fédération française de football (FFF), ce mercredi lors de l’annonce des joueuses sélectionnées pour disputer le tournoi de France (13-21 février). Elle a annoncé la couleur d’entrée en lisant un petit texte annonçant qu’elle ne réagirait pas à ce sujet brûlant.

"Nous avons tous en tête l'actualité concernant la FFF"

"J'ai conscience que nous avons tous en tête l'actualité concernant la Fédération française de football (FFF) dont je suis salariée, a-t-elle déclaré. Vous comprendrez que mon rôle aujourd’hui est de préserver et de préparer au mieux l’équipe. Je m'en tiendrai donc aujourd’hui à répondre à toutes vos questions concernant nos compétitions et nos objectifs."

Après avoir répondu à plusieurs questions sur la composition de son groupe avec le grand retour de Kheira Hamraoui, Corinne Diacre a tout de même été invitée à réagir au lourd climat régnant sur la FFF. Une instance accablée par la mise en retrait de Noël Le Graët de son poste de président et les conclusions de l’audit commandé par le ministère des Sports, visant Le Graët mais aussi la directrice générale Florence Hardouin et la gouvernance de la FFF.

"Je vous l'ai dit, je m'en tiendrai à vous répondre à des questions essentiellement sportives, a-t-elle balayé. Avec mon staff, on est focalisé sur le tournoi de France, sur notre prochain rassemblement en avril, sur notre préparation à la Coupe du monde (du 20 juillet au 23 août prochains en Australie et Nouvelle-Zélande, ndlr). On a suffisamment de choses à penser de notre côté."

Interrogée sur les supposés agissements déplacés de Le Graët contre elle, Diacre a laissé l'attachée de presse répondre

Elle a ensuite laissé la main sur une relance la concernant directement. Aline Riera, ancienne internationale française actuellement membre du comité exécutif de la FFF, a récemment dénoncé un comportement déplacé de Le Graët à son encontre et à l’encontre de Corinne Diacre. Qui est restée muette... tout en fixant son interlocuteur droit dans les yeux pendant la réponse de l'attachée de presse des Bleues. "La position a été claire et répétée deux fois: on ne répondra pas à plus de questions sur ce sujet et on passera le micro pour toute question sportive avec plaisir."