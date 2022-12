Ligue des champions féminine: 15 mois après, Majri fait son retour dans le groupe de l'OL

La milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais Amel Majri a été retenue par Sonia Bompastor dans le groupe pour défier Arsenal, jeudi en Ligue des champions. L'internationale tricolore est restée éloignée des terrains pendant plus d'un an.

La milieu de terrain internationale française Amel Majri fait son retour dans le groupe de Lyon qui doit affronter Arsenal jeudi à l'Emirates stadium de Londres, lors de la 5e journée de Ligue des champions de football féminin, après une grave blessure à un genou et un congé maternité.

15 mois après, Majri de retour dans le groupe lyonnais

Âgée de 29 ans, Majri, qui compte 63 sélections en équipe de France, n'a plus joué avec l'OL depuis quinze mois et fait partie d'une sélection de 22 joueuses. Le 1er octobre 2021, elle s'était blessée au genou gauche au cours d'un match de championnat de France à Bordeaux, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur et du ligament latéral externe dont elle a été opéré.

Après cette blessure, l'Olympique lyonnais avait annoncé le 14 janvier 2022 la grossesse de la joueuse qui a donné naissance à sa fille, Maryam, le 5 juillet, devenant ainsi la première internationale française à devenir mère en cours de carrière. Le 25 juillet dernier dans les colonnes de l'Equipe, la joueuse espérait servir d'exemple pour l'avenir.

"Si cela peut ouvrir la voie à d'autres joueuses, pourquoi pas. Ensuite, ces questions-là sont assez intimes. Certaines veulent des enfants, d'autres pas. Dans le milieu du sport, cela peut se faire si on est bien accompagnée. Moi, j'ai eu la chance de l'être à l'Olympique Lyonnais. C'est un environnement sain. Si je n'avais pas été blessée, il y aurait peut-être eu plus d'appréhension car je ne voulais pas que mon absence pénalise le club", confiait l'internationale aux 66 sélections avec les Bleues. "Je pourrai peut-être l'emmener (sa fille). J'espère que d'ici-là, ce sera naturel et aussi bien que dans d'autres pays comme l'Islande ou les États-Unis par exemple."

Dans la foulée, l'OL lui avait maintenu sa confiance en prolongeant son contrat jusqu'en 2026.