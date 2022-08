Equipe de France féminine: Diacre officiellement prolongée jusqu'en 2024

La Fédération française de football a officialisé ce mardi la prolongation de la sélectionneure Corinne Diacre jusqu'en août 2024. La technicienne tricolore mène son groupe jusqu'à la fin des Jeux olympiques à Paris.

Les récentes déclarations de Noël Le Graët ne laissaient pas de place au doute. C'est désormais acté. Sans réelle surprise après l'épopée jusqu'en demi-finale de l'Euro, la sélectionneure Corinne Diacre a prolongé ce mardi son contrat à la tête de l'équipe de France féminine. La patronnne des Bleues est désormais liée avec la FFF jusqu'en août 2024 et guidera donc l'équipe tricolore en vue des Jeux olympiques à Paris.

"Je suis heureuse et fière de poursuivre l’aventure avec l’Equipe de France pour ces deux saisons supplémentaires qui s’annoncent forcément très riches avec une compétition chaque année, a réagi Corinne Diacre dans un communiqué par la Fédération Française de Football. Malgré la déception de s’arrêter en demi-finale, l’Euro a été encourageant et je suis ravie d’avoir l’opportunité de continuer à travailler avec ce groupe dans l’espoir d’aller décrocher le premier titre de l’Equipe de France féminine, d’abord en Coupe du Monde puis aux JO devant notre public."

La France rêve d'un premier trophée aux JO et au Mondial

En plus du rendez-vous olympique à Paris, Corinne Diacre sera chargée de mener son équipe au succès lors de la Coupe du monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Déjà qualifiées pour le Mondial après huit victoires en huit rencontres lors des éliminatoires, les Bleues y figureront parmi les favorites et auront à cœur de faire au moins aussi bien que lors du récent en Angleterre.

Battues par l’Allemagne aux portes de la finale (1-2), les Françaises ont atteint le dernier carré du tournoi continental pour la première fois de leur histoire. Lors de la Coupe du monde l’année prochaine, les partenaires de Wendie Renard et Marie-Antoinette Katoto tenteront également de rejoindre les demies après deux échecs consécutifs au stade des quarts de finales en 2015 et 2019. Viser la victoire au Mondial puis lors des Jeux 2024 à la maison, telle est l’ambition des Bleues pour les années à venir.

"Je suis ravi que Corinne ait accepté de relever l’objectif et le défi de la Coupe du monde en 2023 et des JO 2024 à la tête de l’équipe de France féminine, demi-finaliste du dernier Euro, s’est également félicité le président Noël Le Graët. Nous partageons la même ambition forte pour ces deux grandes compétitions que la FFF va préparer au mieux au côté d’un groupe France avec des talents et de l’expérience. Les Bleues se sont installées parmi les meilleures nations. Elles sont la vitrine de notre football féminin de haut niveau et plus globalement du développement de la pratique dont la vitalité est indéniable."