Equipe de France féminine: Diacre botte en touche pour son avenir

Corinne Diacre, sélectionneure de l’équipe de France, est restée évasive sur son avenir mercredi après l’élimination des Bleues en demi-finales de l’Euro alors qu’elle arrive en fin de contrat. Elle discutera prochainement avec Noël Le Graët, président de la FFF.

La déception était encore trop prégnante pour évoquer le sujet. En fin de contrat avec la Fédération française de football (FFF), Corinne Diacre ne s’est pas épanchée sur son avenir comme sélectionneure de l’équipe de France après l’élimination en demi-finale de l’Euro contre l’Allemagne (2-1), mercredi. Elle a toutefois annoncé qu’elle allait bientôt en discuter avec Noël le Graët, président de la Fédération française de football (FFF).

"On verra ce que le président décidera"

"Je suis très fière de mes joueuses, elles sont déçues mais elles ont tout donné, a-t-elle répondu à Canal+ à l’issue de la rencontre. Le groupe est en place. On verra ce que le président décidera, on en discutera dans les prochains jours." Avant la compétition, Le Graët avait levé tout suspense en ouvrant la porte à une prolongation jusqu’à la Coupe du monde 2023. Son contrat sera "sûrement reconduit", avait-il lancé avant le match d’ouverture. Il avait tout de même légèrement tempéré son propos. "Quel que soit le contrat, tant qu'il n'est pas signé ce n'est jamais fait", avait-il confié.

Diacre est en poste depuis 2017. Souvent décriée pour sa communication et sa gestion parfois brutale des joueuses, notamment certaines cadres, la technicienne a rempli l’objectif de Le Graët qui vise les demi-finales à chaque compétition. Mais les Bleues, qui avaient réussi pour la première fois de leur histoire à se hisser dans le dernier carré de l’Euro, visaient le titre en Angleterre.

"Tout n'est pas à jeter, a confié Diacre après la défaite mercredi. A l'instant T, la déception prime. On ne peut pas se satisfaire de perdre. On a construit des choses, il y a un socle solide. Il nous faut encore un peu de temps. Ce soir, ce n'était pas notre soir, cette compétition n'était peut-être pas la nôtre. Mais en tout cas la fondation est solide, on a bâti quelque chose d'important avec un groupe très sympathique, travailleur et qui n'aime pas perdre, c'est de bon augure pour la suite."