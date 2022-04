Equipe de France: les Bleues qualifiées pour le Mondial 2023 après un joli 8 sur 8

Alors qu’elles devaient seulement s’éviter une défaite pour valider leur qualification au Mondial 2023, les Bleues ont dominé la Slovénie ce mardi au soir Mans (1-0).

Les Bleues ont fini le travail. Opposées à la Slovénie ce mardi soir au Mans, les Françaises ont validé leur qualification pour la Coupe du monde 2023 grâce à leur victoire 1-0. L'unique - et si précieux - but de la rencontre a été inscrit pas Delphine Cascarino, parfaitement servie par Clara Matéo au second poteau, juste au retour des vesitaires (48e).

Seule une défaite face à la 47e nation au classement Fifa pouvait retarder la qualification des Françaises au Mondial organisé en Australie et en Nouvelle-Zélande, où elles avaient donc déjà un pied et demi avant cette rencontre. Avec cette courte victoire, le contrat est rempli.

Avec huit succès en huit rencontres, les Françaises réalisent pour l'instant un parcours parfait dans ces qualifications. La victoire 2-1 vendredi face au pays de Galles leur avait offert un confortable matelas de d'avance sur les Slovènes, leurs dauphines du groupe I.

Dernier match officiel avant l'annonce de la liste pour l'Euro

Cette rencontre était la dernière en match officiel avant que la sélectionneure Corinne Diacre ne dévoile sa liste pour l’Euro (du 6 au 31 juillet), fin mai. Grâce à cette victoire, les Françaises s’offrent une tranquillité d’esprit non négligeable avant de se mesurer aux meilleures équipes du Vieux Continent en Angleterre.

Après l'élimination en quart de finale face aux Américaines lors du Mondial 2019 (2-1), futures championnes du monde, l'équipe de France voudra faire mieux en dans un an et demi. En 2015, les Bleues avaient également chuté aux portes des demi-finales, en s'inclinant aux tirs au but face à l'Allemagne. Le meilleur résultat reste une quatrième place lors du Mondial 2011.