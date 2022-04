Equipe de France: Diacre reconnait ne pas prendre "toujours les meilleures"

La sélectionneure des Bleues, Corinne Diacre, est revenue ce lundi sur certains choix parfois contestés, assumant de privilégier l'équilibre collectif à certaines individualités.

"Parfois on ne prend pas toujours les meilleures" à un poste, a reconnu lundi la sélectionneure Corinne Diacre, vantant la recherche d'un "équilibre" et de la "polyvalence" au sein de l'équipe de France, à la veille du match qualificatif pour le Mondial 2023 contre la Slovénie.

En s'imposant vendredi soir 2-1 grâce à des buts signés Renard et Katoto, l'équipe de France a poursuivi son carton plein dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2023, et peut se qualifier dès mardi avec un simple match nul contre la Slovénie.

Interrogée sur la Bordelaise Charlotte Bilbault, installée au poste de milieu défensive, la patronne des Bleues a indiqué que "plusieurs joueuses pourraient démarrer à ce poste", sans citer de nom dans un premier temps.

"L'équipe de France est composée des meilleures joueuses françaises, même si parfois on ne prend pas toujours les meilleures pour pouvoir trouver un équilibre au niveau de l'équipe. Charlotte est milieu défensive des Bleues, ce n'était peut-être pas vrai par le passé, mais elle a su prouver qu'elle avait les qualités pour répondre à ce poste-là", a développé Diacre.

La technicienne ne sélectionne plus depuis un an et demi son ancienne capitaine Amandine Henry, spécialiste du poste, et elle a fait le choix de ne pas appeler en avril Kheira Hamraoui, en froid avec plusieurs coéquipières du PSG.

Relancée sur Bilbault et le manque d'alternative chez les Bleues, Diacre a répondu qu'elle disposait de "quatre joueuses capables de jouer à ce poste dans mon groupe: Palis, Geyoro, Toletti, Dali, en plus de Bilbault, même si ce n'est pas leur poste de prédilection."

La sélectionneuse a mis en avant la "polyvalence" de certaines Bleues comme un atout important à ses yeux: "S'il y a un besoin, les joueuses savent qu'elles doivent apporter à plusieurs postes", a-t-elle déclaré.