Equipe de France: victorieuses du pays de Galles, les Bleues se rapprochent du Mondial 2023

Forte de sa victoire au pays de Galles (2-1), l'équipe de France féminine se rapproche un peu plus de la Coupe du monde 2023. Un nul face à la Slovénie suffit aux coéquipières de Wendie Renard pour voir l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Les Bleues y sont presque. Victorieuse du pays de Galles ce vendredi (2-1), l'équipe de France féminine poursuit son sans-faute dans son groupe de qualifications et a un pied et quatre orteils en Australie et en Nouvelle-Zélande, où se déroulera la Coupe du monde 2023. Bousculées, les Tricolores ne sont plus qu'à un nul d'une cinquième phase finale d'un Mondial, la quatrième consécutive.

La délivrance Renard

Comme au match aller (2-0), les Bleues attaquent fort la rencontre en monopolisant le ballon. Fortes de leurs 37 buts inscrits lors de la phase de qualifications, les joueuses de Corinne Diacre trouvent le poteau sur une frappe angle fermé de Kadidiatou Diani, avant de conclure leur domination sur corner par l'inévitable Wendie Renard, buteuse de la tête sur un service de Sandie Toletti. Il s'agit du 33e but chez les Bleues de la défenseure de l'OL.

Galvanisée, l'équipe de France tente de faire le break avant la pause, mais ni Marie-Antoinette Katoto, ni Sakina Karchaoui ne trouvent le cadre. En face, les Galloises ne baissent pas pour autant la tête en tentant quelques percées dans le camp français mais n'inquiètent pas Pauline Peyraud-Magnin.

La préparation pour l'Euro continue

Incisives au retour des vestiaires, les coéquipières de Jessica Fishlock pressent haut mais se font punir sur une grossière erreur de Laura O'Sullivan, qui manque complètement son dégagement devant Marie-Antoinette Katoto. La joueuse du PSG, en conflit avec son club, ne se fait pas prier pour doubler la mise dans le but vide. Malgré cette confortable avance, l'équipe de France souffre dans la dernière demi-heure et encaisse un but casquette avec une frappe contrée de Sophie Ingle. La situation aurait pu totalement s'inverser sur un coup-franc, mais un hors-jeu vient sauver l'arrière-garde des Bleues.

Avec cette victoire, combinée au succès de la Slovénie face au Kazakhstan (2-0), l'équipe de France compte sept points d'avance sur les Slovènes à trois journées de la fin des qualifications. Il suffit d'un nul contre la Slovénie mardi au Mans (21h10) pour valider son ticket pour le prochain Mondial en 2023. Les joueuses de Corinne Diacre en profiteront pour se préparer pour l'Euro, le prochain grand rendez-vous estival (6-31 juillet), où elles affronteront l'Italie, la Belgique et l'Islande lors de la phase de groupes.