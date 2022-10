Equipe de France: Wendie Renard pointe "un travail à faire à la FFF" pour remplir les stades

"Il y a un travail à faire de notre côté à la FFF" pour remplir davantage les stades chez les féminines, a déclaré jeudi la capitaine de l'équipe de France Wendie Renard avant la rencontre face à l'Allemagne, un pays où le public "se déplace naturellement".

Allemandes et Françaises s'affrontent en match amical vendredi au Rudolf-Harbig-Stadion de Dresde, où plus de 25 000 spectateurs sont attendus, deux mois et demi après la demi-finale de l'Euro les ayant opposées à Milton Keynes (Angleterre) dans un stade acquis à la cause d'Alexandra Popp et ses partenaires.

"Il y a forcément des nations dont les fans se déplacent plus que d'autres, comme les Allemands qui étaient en majorité à l'Euro, a affirmé Wendie Renard jeudi durant un point presse. C'est une mentalité différente, ce sont des pays qui aiment le foot. En Angleterre, en Allemagne, en Espagne, ça se déplace naturellement."

"Il faut se poser les bonnes questions"

En France, de telles affluences pour les Bleues restent difficiles à atteindre, en dépit de l'engouement constaté durant la Coupe du monde 2019 à domicile. "Il y a aussi un travail à faire de notre côté à la FFF. On a réussi à attirer du monde et du jour au lendemain, pourquoi on n'en attire plus ? Il faut se poser les bonnes questions", a pointé Renard.

Pour la finale de l'Euro, le stade londonien de "Wembley a été plein en un jour, à 90 000 personnes. Mais cela ne changera pas notre mentalité, de toujours donner le meilleur de soi", a promis la capitaine tricolore.

La Lyonnaise a écarté l'idée d'une revanche avec les Allemandes, victorieuses 2-1 en demi-finale de l'Euro le 27 juillet dernier. "Cela ne va pas changer l'histoire. L'Euro, c'est terminé. Si on gagne demain (vendredi, NDLR), on n'ira pas en finale de l'Euro. Le plus important c'est de se projeter sur ce qui arrive." La France enchaînera mardi en Suède avec un deuxième match amical de préparation à la Coupe du monde 2023.