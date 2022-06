Espagne: la Fédération instaure l'égalité salariale sur les primes

La Fédération Espagnole de Football a signé ce mardi un accord permettant d'instaurer l'égalité entre les équipes nationales masculines et féminines en termes de primes et de droits d'image.

Le football espagnol connaît une petite révolution à partir de ce mardi. La Fédération Espagnole de Football, représentée par son président Luis Rubiales, a signé un accord permettant d'instaurer l'égalité entre les équipes nationales masculines et féminines en termes de primes et de droits d'image. Le résultats de longues négociations entre les joueuses, représentées par la FIFPro, et le président de la RFEF.

"Je voulais les remercier pour leurs efforts afin de continuer à se développer. L'accord de négociation a été long et difficile, mais grâce à Luis Rubiales, il a été possible. En tant que joueuses, nous sommes exigeantes pour ce que nous faisons", a expliqué Irene Paredes, la capitaine de la Roja.

De meilleures conditions

De son côté, Luis Rubiales se félicite des négociations "longues mais fructueuses" autour des primes, qui seront les mêmes que l'équipe masculine. Pour les droits à l'image, mis en place lors de la Coupe du monde féminine en 2019, les pourcentages passent "de 20 à 80%" pour les cinq prochaines années. "Les footballeurs masculins ont toujours bénéficié de droits d'image. Pendant cette période, tout est déjà organisé. Il suffit de se concentrer sur l'aspect sportif. Maintenant, il est temps de profiter de l'Euro et, si possible, de le gagner", a-t-il déclaré sur le site de la Fédération.

Les conditions de travail sont également améliorées pour permettre aux coéquipières d'Alexia Putellas de se focaliser sur leurs objectifs, à savoir l'Euro en Angleterre (6-31 juillet). Présentée comme l'une des équipes favorites de la compétition, la Roja débutera la compétition face à la Finlande (8 juillet), avant d'affronter l'Allemagne (le 12) et le Danemark (le 16).