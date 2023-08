Espagne: Rubiales a aussi demandé à la capitaine de la Roja d'apparaître dans sa vidéo d'excuses

Luis Rubiales n'aurait pas seulement demandé à Jenni Hermoso d'apparaître dans sa vidéo d'excuses après l'avoir embrassée sur la bouche lors de la finale du Mondial féminin. D'après AS, Ivana Andrés, la capitaine de la Roja, a également été sondée par le président de la fédération espagnole, mais elle aurait refusé.

Luis Rubiales est plus que jamais dans la tourmente. Suite à son baiser forcé à Jenni Hermoso après la finale de la Coupe du monde féminine 2023, la presse espagnole ainsi que de nombreux politiques locaux s'en sont pris au président de la Fédération espagnole. Le gouvernement a même demandé une enquête "transparente et urgente".

Selon Relevo, Luis Rubiales aurait insisté auprès de Jenni Hermoso pour que la joueuse apparaisse à ses côtés dans sa vidéo d'excuses. Le président de la fédération aurait dit à l'ancienne joueuse du PSG pour tenter de la convaincre: "Mon poste est en jeu, fais-le pour mes filles." Pedro Sanchez, le président du gouvernement, a jugé cette vidéo insuffisante et inadéquate.

Mais les révélations sur les coulisses de cette vidéo ne s'arrêtent pas là. Selon AS, Luis Rubiales aurait également sondé la capitaine de la sélection, Ivana Andrés, pour qu'elle apparaisse avec lui à l'image. C'était l'objectif de la Fédération de faire apparaître le président avec une joueuse importante du vestiaire. Mais la défenseure du Real Madrid aurait refusé la proposition.

"Nous voulons nous concentrer sur ce qui a été réalisé"

Chargée de présenter le trophée à son arrivée à Madrid avec Luis Rubiales, le président de la Fédération, et Jorge Vilda, le sélectionneur, Ivana Andrés aurait refusé pour différentes raisons, selon la presse espagnole.

Tout d'abord, sa volonté de ne pas ternir ce titre de championne du monde obtenu avec l'Espagne. Plusieurs joueuses estiment que cette affaire prend le dessus sur la performance sportive historique réalisée: "C'était une erreur, il s'est trompé et excusé. Nous voulons nous concentrer sur ce qui a été réalisé à la Coupe du monde", avait déclaré Ivana Andrés. Et enfin, la volonté de ne pas remettre en cause son statut de capitaine et l'influence qu'elle a au sein du vestiaire de la Roja.