Euro 2022: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre France-Belgique, le deuxième match des Bleues

Après son carton face à l’Italie (5-1), l’équipe de France a rendez-vous avec la Belgique, ce jeudi, pour son deuxième match de l’Euro 2022. Avec l’objectif de se qualifier pour les quarts de finale.

L’heure de la confirmation. Après avoir ébloui l’assistance en écrasant l’Italie il y a quatre jours (5-1), l’équipe de France va affronter la Belgique, ce jeudi, pour son deuxième match de l’Euro 2022. Avec l’ambition de faire aussi bien. Si ce n’est mieux. En tête du groupe D, les joueuses de Corinne Diacre peuvent valider leur qualification pour les quarts de finale en cas de victoire face à leurs voisines.

Sur le papier, c’est clairement envisageable. Même si elles ont progressé ces dernières années, les protégées d’Ives Serneels apparaissent largement à la portée des Bleues. A condition que les coéquipières de Grace Geyoro, auteur d’un triplé face à l’Italie, ne les prennent pas de trop haut.

La Belgique vise aussi les quarts

Pour leur deuxième participation à un tournoi majeur (après l’Euro 2017), les Red Flames (un surnom que les joueuses belges se sont données en 2013) espèrent franchir la phase de poules. Leur match nul face à l’Islande (1-1) a prouvé qu’elles en ont les moyens.

A voir comment elles vont résister aux partenaires de Marie-Antoinette Katoto, en pleine confiance après leur entame tonitruante. La rencontre se déroulera au New York Stadium de Rotherham, en Angleterre (du nom d’un quartier de la ville) et sera à suivre sur TF1 et RMC. Coup d’envoi 21h!