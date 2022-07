Euro 2022: "La France a détruit l'Italie", la presse européenne épatée par les Bleues

Large vainqueur de l'Italie en ouverture de l'Euro 2022 (5-1), l'équipe de France a envoyé un message fort aux autres favorites de la compétition. Une performance saluée par la presse étrangère.

Les Bleues ont frappé fort pour leur premier match de l'Euro 2022. En balayant l'Italie à Rotherham dimanche (5-1), l'équipe de France a réalisé une performance historique, tout en envoyant un message fort au gratin du football européen, sachant que l'Allemagne (4-0 face au Danemark), l'Angleterre (1-0 face à l'Autriche) ou l'Espagne (4-1 face à la Finlande) ont également été au rendez-vous pour leur entrée en lice. Portées par une Geyoro en état de grâce, les Tricolores ont réalisé "une entame étonnamment brillante" selon le Guardian, qui rappelle qu'il ne faut pas enterrer les joueuses de Corinne Diacre trop vite.

"Les déclarations sur la disparition de la France ont peut-être été quelque peu exagérés", rapporte le quotidien britannique, qui estime que les absences "de stars de renommée mondiale telles qu'Amandine Henry et Eugénie Le Sommer" ont été éclipsées par la puissance collective. Si les Bleues sont considérées comme faisant partie des "favorites" pour soulever le trophée le 31 juillet prochain à Wembley, elles restent pourtant "un éternel outsider".

Une génération dorée

En Espagne, As ne fait pas la fine bouche après la performance des Bleues, soulignant que le groupe "déborde de qualités, de puissance pure", tout en saluant le travail de Corinne Diacre, "qui a mis en place une sélection voulant taper du poing sur la table" pour transformer "une éternelle candidate en solide prétendante au titre". Le quotidien espagnol a également salué la performance de Kadidiatou Diani, intenable sur son côté droit. "Boattin est toujours à la recherche de Diani. L'arrière gauche transalpine va faire des cauchemars avec l'ailière du PSG, qui ne lui a pas laissé de répit pendant le match. Bref, la France a détruit l'Italie."

En Italie, on préfère voir le verre à moitié vide, en insistant sur les erreurs des Azzurre, qui ont offert les deux premiers buts aux Tricolores, dans une rencontre "désastreuse" pour les coéquipières de Sara Gama, qui restaient pourtant sur une seule défaite sur les 18 derniers matchs. La sélectionneure Milena Bertolini a toutefois concédé la supériorité des Tricolores en conférence de presse.

"Une démonstration de force"

"Nous savions que la France était une belle équipe, une des sélections qualifiées à l'Euro qui pratiquent le plus beau football. On savait que ce serait difficile mais, non, je ne m'attendais pas à un tel résultat. On a pensé qu'on était sur un pied d'égalité avec la France mais ce n'était pas le cas. Après, la France n'a pas fait dans la dentelle. Dès qu'on perdait le ballon il y avait trop d'espaces pour les Françaises. Nous allons apprendre de cette défaite et nous devons rebondir en nous focalisant sur ce qu'on a fait de bien. Ce résultat va laisser des traces mais on va essayer de ne pas dérailler."

Après la "démonstration de force" de l'équipe de France selon le journal allemand Kicker, menée "par la terreur bavaroise" Marie-Antoinette Katoto (l'attaquante du PSG a inscrit un doublé lors du quart de finale aller face au Bayern cette saison, ndlr), les troupes de Corinne Diacre ont pu "économiser leurs forces pour les matchs à venir". Une donnée non négligeable pour permettre aux Bleues de rêver plus grand et enfin passer le stade de quarts de finale.