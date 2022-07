Euro 2022: comment les Bleues peuvent se qualifier pour les quarts dès ce jeudi face à la Belgique

L’équipe de France va affronter la Belgique pour son deuxième match de l’Euro 2022, ce jeudi à Rotherham (21h). Après leur carton face à l’Italie (5-1), les Bleues peuvent en profiter pour obtenir leur ticket pour les quarts de finale.

Un autre feu d’artifice à venir? L’équipe de France est sur le pont, en ce jeudi 14 juillet, et elle espère en profiter pour illuminer à nouveau l’Euro 2022. Après leur carton face à l’Italie il y a quatre jours (5-1), les Bleues ont rendez-vous dans la soirée avec la Belgique. Un match prévu au New York Stadium de Rotherham, en Angleterre, et pour lequel elles sont les grandes favorites.

Face à leurs voisines du nord, en nette progression mais encore un cran en-dessous, les joueuses de Corinne Diacre semblent mieux armées. Si elles prennent le challenge au sérieux, elles ont largement les moyens de s’imposer contre les Red Flames. A condition de ne pas sous-estimer non plus les protégées d’Ives Serneels, qui ont tenu l’Islande en échec lors de la première journée (1-1).

Les Bleues peuvent même assurer la première place

En tête du groupe D, les Bleues peuvent profiter de cette rencontre pour se qualifier en quarts de finale. Elles doivent pour ça l’emporter contre la Belgique. Un nul ou une défaite les obligerait à composter leur ticket contre les Islandaises, lundi prochain, toujours à Rotherham.

En cas de scénario très favorable, les coéquipières de Grace Geyoro peuvent également sécuriser la première place de leur groupe dès à présent. Ce sera le cas si elles gagnent et que l’Islande ne bat pas l’Italie dans le même temps. Les Bleues pourraient alors aborder sans pression la dernière journée de la phase de poules.

La France qualifiée en quarts de finale si:

- Victoire contre la Belgique

La France première de son groupe si:

- Victoire contre la Belgique + match nul entre l'Italie et l'Islande

- Victoire contre la Belgique + victoire de l'Italie contre l'Islande