Euro 2022: victoire à rebondissements des Pays-Bas face au Portugal

Championnes d'Europe en titre, les Néerlandaises ont assumé leur statut ce mercredi en dominant le Portugal (3-2), au terme d'un match rythmé. Les Pays-Bas s'emparent de la tête du groupe C.

Le Leigh Sports Village a assisté à un match rythmé et à rebondissements ce mercredi entre les Pays-Bas et le Portugal (3-2), dans la banlieue de Manchester. Les Oranje l'ont finalement emporté avec des buts de la joueuse de l'OL, Egurrola (7e), de van der Gragt (16e) et de van de Donk, également joueuse lyonnaise (62e). Les Portugaises avaient égalisé à deux reprises par Carole Costa sur penalty (38e) et Diana Silva (47e).

Les Pays-Bas tiennent la tête du groupe C avec 4 points devant la Suède qui compte également 4 points et une même différence de buts. Mais les Suédoises ont inscrit moins de buts que les Néerlandaises. Suivent le Portugal et la Suisse avec 1 point chacun.

Si l'équipe de France se qualifie pour les quarts de finale de cet Euro 2022, elle affrontera une formation issue de ce groupe C. Les Bleues tenteront de décrocher leur qualification pour les quarts dès jeudi face à la Belgique (21h) après leur démonstration face à l'Italie (5-1).

>> Euro 2022: revivez Pays-Bas-Portugal (3-2)