Euro 2022: le coup complètement raté de l’antisèche des joueuses allemandes

Menées au score en fin de prolongation en finale de l’Euro 2022 dimanche à Wembley, les joueuses allemandes ont reçu une antisèche de leur sélectionneure Martina Voss-Tecklenburg. Des consignes qui n’ont pas fonctionnées, l’Anglaise Alessia Russo se permettant même de consulter le petit bout de papier derrière l’épaule de Sara Doorsoun-Khajeh…

Scène insolite et cocasse en finale de l’Euro 2022 dimanche à Wembley. On joue la prolongation entre l’Angleterre et l’Allemagne. Les "Lionesses" viennent de prendre l’avantage grâce à Chloe Kelly (2-1). Alors qu’il ne reste que quelques minutes à jouer, les Allemandes jettent leurs dernières forces dans la bataille. La sélectionneure, Martina Voss-Tecklenburg, tente un dernier coup de poker tactique, en faisant entrer Lena Lattwein à la place de Felicitas Rauch. Mais la milieu de terrain n’entre pas sur la pelouse les mains vides. Elle tient un bout de papier qu’elle donne d’abord à Kathrin Hendrich.

Le coup de l'antisèche des joueuses allemandes © -

Russo consulte l'antisèche des joueuses allemandes © -

Le culot d'Alessia Russo

La joueuse de Wolfsburg récupère l’antisèche qu’Ella Toone essaie d’intercepter. En vain. L'Allemande jette un coup d’œil dessus puis l’a transmet à Sara Doorsoun-Khajeh. Puisque rien n’est fait dans la discrétion côté allemand, la malicieuse Alessia Russo, positionnée juste derrière son adversaire, se permet même de lire l’antisèche.

Des consignes qui n’auront de toute façon pas permis à l’Allemagne de revenir au score. Ni de triompher en finale face aux "Lionesses", nouvelles championnes d'Europe grâce à leur victoire 2-1. Quant à Alessia Russo, déjà très populaire chez les fans britanniques, elle a encore fait augmenter sa côte après ce savoureux moment.