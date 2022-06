Euro féminin: Lucy Bronze décrit la "mentalité folle" d'Ada Hegerberg, ce qui la rend unique

Dans un entretien accordé au Guardian, la nouvelle joueuse du Barça Lucy Bronze, deuxième du Ballon d'or en 2019, revient sur sa relation avec Ada Hegerberg. Selon elle, la Norvégienne a "une mentalité folle, de gagnante" qui la rend si particulière. Les deux femmes vont se retrouver face à face dans le groupe A lors de l'Euro 2022.

Dans moins de deux semaines, les meilleures joueuses d'Europe ont rendez-vous en Angleterre pour le début de l'Euro (6 au 31 juillet). Lucy Bronze, elle, sera à domicile et rêve de soulever le trophée.

La défenseure latérale droite britannique, passée par l'Olympique lyonnais (2017-2020), vient tout juste de régler son avenir en club en signant au Barça après deux années compliquées à Manchester City. De quoi se libérer l'esprit au moment d'attaquer une période charnière avec la sélection, dirigée par l'ancienne manager des Pays-Bas, Sarina Wiegman, victorieuse du trophée sur le banc des Oranje en 2017.

"Ce qui sépare Ada des autres pour moi, c'est cette mentalité folle qu'elle a"

Dans un entretien accordé au Guardian ce jeudi, la deuxième du Ballon d'or en 2019 ne cache pas sa faim de succès cet été. Mais pour cela, la tâche s'annonce rude, et ce dès la phase de groupes où l'Angleterre va retrouver la Norvège d'une certaine... Ada Hegerberg. Coéquipières sous le maillot de l'OL, les deux joueuses se connaissent parfaitement. Et Lucy Bronze sait qu'il faut se méfier de la "reine Ada" : "C'est juste une gagnante, cette fille est folle à cet égard. Je me souviens de matchs où elle venait me voir à l'avance et me disait : "tu mets juste le ballon dans la surface et je marque." Elle est juste obsédée par le fait de marquer, elle est obsédée par le fait de vouloir gagner le ballon."

Les compliments de l'Anglaise de 30 ans ne s'arrêtent pas là : "Il n'y a pas beaucoup de numéros 9 qui peuvent marquer des buts puis revenir et faire des tacles en mettant leur corps en jeu. Elle est si grande et elle a du rythme et de la force, de la forme physique. Ce qui la sépare des autres pour moi, c'est cette mentalité folle qu'elle a ; c'est quelque chose que vous ne pouvez pas affecter. Vous ne pouvez pas vraiment entrer dans sa tête."

Il ne reste pourtant plus beaucoup de temps aux Lionesses pour trouver une solution afin de parer la menace Hegerberg. L'affrontement entre Anglaises et Norvégiennes est prévu le 11 juillet prochain à Brighton pour ce qui sera, déjà, un énorme choc dans cet Euro 2022.