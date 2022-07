Equipe de France: "Je ne vais pas m'inventer des rôles", Katoto ne veut pas prendre le leadership des Bleues

Dans un entretien à l'AFP, Marie-Antoinette Katoto est revenue sur son rôle au sein de l'équipe de France, à deux jours du premier match des Bleues à l'Euro face à l'Italie. L'attaquante veut surtout apporter sur le terrain et ne demande pas de leadership en dehors.

C'est l'une des joueuses que le grand public français devrait découvrir, un peu plus, lors de l'Euro. Marie-Antoinette Katoto, l'attaquante de 23 ans, va participer à sa première grande compétition internationale avec l'équipe de France. Depuis sa non-sélection pour la Coupe du monde 2019, la joueuse du PSG empile les buts.

C'est dans ce rôle qu'elle souhaite rester. "Le leadership c'est naturel, ce n'est pas quelque chose qui se travaille. Je suis une joueuse sur un terrain de foot qui fait de son mieux, qui donne tout, a-t-elle indiqué dans un entretien ce vendredi à l'AFP. Je ne vais pas m'inventer des rôles. De temps en temps, je peux aider mon équipe, donner de la voix, ça m'arrive, mais je ne vais pas me mettre au-dessus de ce que je suis. Il y a des joueuses qui ont ce truc naturel."

Si ses amis la décrivent comme quelqu'un avec une "force tranquille" et "un petit caractère", Marie-Antoinette Katoto renvoie l'image plutôt d'une taiseuse, elle qu'on compare à Kylian Mbappé pour ses qualités sur le terrain. "Je m'ouvre un peu plus, ça va mieux, confie-t-elle. J'ai un 'petit caractère' parce que de temps en temps, je peux disparaître et ne plus rien dire."

Katoto ne pense pas au Ballon d'or

Marie-Antoinette Katoto cumule 46 réalisations cette saison, sous les couleurs du PSG et de l'équipe de France. Une bonne prestation à l'Euro pourrait lui permettre d'être considérée comme une candidate crédible au Ballon d'or, qui reste une récompense encore récente dans le football féminin. "Il y a eu de meilleures joueuses cette saison. J'espère faire mieux que l'an passé. Il y eu des grandes équipes en finale de Ligue des champions (remportée par Lyon devant Barcelone), des grandes joueuses, a noté Katoto. Il y a Wendie (Renard), Putellas (l'Espagnole s'est blessée entre temps et a dû déclarer forfait pour l'Euro, ndlr), Hegerberg... qui ont fait une très grande saison. Je pense qu'elles sont favorites."

Avec l'équipe de France, Marie-Antoinette Katoto assure avoir un autre objectif. "Le Ballon d'or va peut-être se jouer aussi sur l'Euro, mais je n'aurai qu'une envie: que la France aille le plus loin possible, a glissé l'attaquante. Ce sont des championnes, de grandes joueuses, elles ont gagné énormément de titres, elles ont marqué beaucoup de buts. Moi je suis encore jeune, j'ai le temps, je vais continuer de progresser petit à petit."

L'équipe de France commencera son Euro ce dimanche, face à l'Italie. Ensuite, les joueuses de Corinne Diacre défieront la Belgique, le 14 juillet, jour de fête nationale. Enfin, les Bleues affronteront l'Islande le 18 juillet, à Rotherham, au New York Stadium, en Angleterre. Marie-Antoinette Katoto devrait en tout cas avoir l'esprit tranquille, puisqu'elle a prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en juin 2025.