Euro 2022: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre France-Italie, le premier match des Bleues

L'équipe de France féminin débute son Euro ce dimanche en affrontant l'Italie à Rotherham. La victoire est obligatoire pour les joueuses de Corinne Diacre, qui veulent enfin briser la malédiction des quarts de finale.

Cette fois-ci, c'est le jour J pour les Bleues. Après trois ans d'attente depuis un soir de juin 2019 et une défaite en quart de finale de "sa" Coupe du monde face aux États-Unis, l'équipe de France féminine fait son entrée en lice à l'Euro 2022 ce dimanche, face à l'Italie. Un premier test à ne pas négliger pour la troisième nation FIFA, qui ambitionne d'aller au bout et de remporter un premier titre majeur après des années de déception. Le coup d'envoi de cette rencontre face aux Azzurre sera donné à 21 heures au New York Stadium de Rotherham et sera à suivre sur TF1 et Canal+, ainsi qu'à la radio sur RMC et en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.

Les Bleues au complet

Face à une équipe coriace, les coéquipières de Wendie Renard seront forcément attendues. "Demain (dimanche) on doit juste se lâcher, jouer avec nos qualités, avoir confiance, a confié la capitaine tricolore en conférence de presse. Le premier match est important parce que c’est lui qui vous donne de la confiance pour la suite." De la confiance, les joueuses de Corinne Diacre peuvent en avoir, d'autant que la sélectionneure disposera d'un groupe au complet pour ce premier rendez-vous.

Privée de sa capitaine, de Grace Geyoro et de Sakina Karchaoui lors des deux matchs de préparation face au Cameroun et le Vietnam, l'ancienne entraîneure de Clermont a retrouvé le sourire à quelques heures du coup d'envoi. "J’ai à disposition les vingt-trois joueuses pour démarrer demain (dimanche). Tout va bien, n’ayez crainte." Le faux-pas est interdit pour ne pas compromettre son avenir dans la compétition. Après l'Italie, les Bleues affronteront la Belgique (le 14) et l'Islande (le 18), avant d'éventuellement retrouver un très gros morceaux en quart, notamment les Pays-Bas (championnes d'Europe en titre) ou la Suède (double vice-championne olympique).