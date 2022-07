Euro 2022: la détresse de la gardienne suédoise après les messages d'insultes sur les réseaux sociaux

Corrigées mardi soir en demi-finales de l'Euro 2022 par l'Angleterre (4-0), les Suédoises sont reparties la tête basse de Bramall Lane, notamment la portière Hedvig Lindahl. Pas irréprochable sur au moins un des buts inscrits par les Lionnes, cette dernière a révélé avoir été la cible de messages haineux sur les réseaux sociaux après la rencontre.

C'est une grosse défaite qui va sans doute être compliquée à digérer pour les Suédoises. Balayées 4-0 en demi-finales de l'Euro 2022 par les Anglaises, les coéquipières de l'avant-centre d'Arsenal, Stina Blackstenius, ont vécu une soirée cauchemar sur la pelouse de Sheffield, à Bramall Lane.

Au milieu de cette déroute, elle est celle qui a été la plus ciblée par les remarques désobligeantes et les messages haineux après la rencontre sur les réseaux sociaux. Hedvig Lindahl, la portière suédoise, a révélé avoir reçu de très nombreuses critiques par rapport à sa prestation.

"Quand j'ai vérifié mon téléphone après le match, j'ai vu que j'avais reçu des messages disant à quel point je suis mauvaise. C'est comme ça que ça marche dans la société d'aujourd'hui. Les gens ne savent pas comment prendre soin de leurs propres sentiments, de leurs émotions. Je ne suis pas d'accord pour dire que j'étais la pire (...) Je vais probablement recevoir beaucoup de conneries de la part des gens qui ont été déçus par notre défaite", a commenté la portière de l'Atlético de Madrid.

"Avec le recul, j'aurais peut-être dû arrêter après la finale olympique de 2021..."

Car la gardienne de 39 ans, qui compte 191 sélections en Suède depuis ses débuts seniors en 2002, estime "ne pas avoir fait d'erreurs sur les buts" encaissés mardi soir. Pourtant, sa sortie un peu prématurée et une faute de main sur le dernier but de Fran Kirby remette un peu en cause sa version. Sans oublier le troisième but, à savoir la talonnade géniale d'Alessia Russo qui est venue se loger entre les jambes de Lindahl...

"Le troisième était humiliant à encaisser, je ne pensais pas que Russo allait talonner", concède-t-elle toutefois. Il n'en reste pas moins que tous ces messages de haine l'ont touché, au point de penser qu'elle aurait dû prendre sa retraite internationale il y a deux ans. "Avec le recul, j'aurais peut-être dû arrêter après la finale olympique de 2021 (défaite 1-1, 2 tab à 3 contre le Canada)... Si le sélectionneur Peter Gerhardsson pense que j'ai encore quelque chose à offrir à l'équipe nationale, il devrait m'appeler. Ou bien il est temps de donner une chance à quelqu'un d'autre", conclut-elle.