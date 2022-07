Euro 2022: la superbe talonnade de Russo sur le troisième but de l'Angleterre contre la Suède

À la 68e minute de la demi-finale de l'Euro entre l'Angleterre et la Suède (4-0) mardi soir, Alessia Russo est venue inscrire un bijou en faveur des Lionnes, en glissant une talonnade subtile entre les jambes de la portière suédoise, Hedvig Lindhal.

À un peu plus de 20 minutes de la fin de la demi-finale de l'Euro entre l'Angleterre et la Suède (4-0), elle est venue éteindre les derniers espoirs des joueuses nordiques. Alessia Russo a inscrit sans doute le plus beau but de la rencontre, le troisième, mardi à Bramall Lane sur la pelouse de Sheffield. Une réalisation qui a permis aux coéquipières de Beth Mead de filer en finale de leur Euro à domicile, en attendant de savoir qui de la France ou de l'Allemagne (mercredi à 21h) sera leur adversaire.

Pour les amateurs de Five, le but de Russo est de ceux que l'on aime à ne pas prendre quand on fait un tour dans les buts. Dès lors, facile d'imaginer la déception de la portière suédoise Hedvig Lindhal après avoir vu ses filets trembler sur cette talonnade géniale de Russo.

Russo conte la Suède, un air de Henry contre Charlton

Retour aux origines de l'action : Lauren Hemp est trouvée sur le couloir gauche. Celle-ci parvient à centrer à ras de terre et à trouver Alessia Russo au niveau du point de penalty. L'Anglaise, entrée en cours de jeu à la place d'Ellen White, reprend en première intention mais bute sur la gardienne adverse. Mais elle est la plus prompte pour suivre la trajectoire du ballon entre deux défenseures suédoises et glisser une talonnade salvatrice... qui va finir entre les jambes de Lindhal.

La talonnade de Russo lors d'Angleterre-Suède © Capture/TF1

Le compte Twitter des Lionnes anglaises n'en revient pas ses yeux : "à quoi est-ce que l'on vient d'assister ?", est-il écrit dans un premier tweet. "Vous plaisantez j'espère", insiste-t-il dans un deuxième post. Et d'autres messages se succèdent, certains voyant dans le but de Russo une réplique de celui de Thierry Henry avec Arsenal contre Charlton en 2004. Le plus beau but de la rencontre, et celui de la compétition ? Les paris sont ouverts.