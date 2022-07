Euro 2022: la Suédoise Asllani critique le dispositif du VAR par rapport à celui des hommes

Vice-capitaine de la Suède, Kosovare Asllani a critiqué l'UEFA, qui utilise "50% de caméras en moins" pour le VAR lors de l'Euro 2022 par rapport au championnat d'Europe masculin.

À quelques heures d'une demi-finale cruciale face à l'Angleterre (21 heures ce mardi), Kosovare Asllani hausse le ton. La vice-capitaine de la Suède n'a pas hésité à critiquer l'UEFA concernant le dispostif mis en place pour la VAR. La nouvelle joueuse de l'AC Milan estime que l'organisation utilise "50% de caméras en moins" lors de l'Euro 2022 par rapport à la compétition masculine, organisée un an auparavant.

"C'est vraiment une catastrophe car les décisions ne peuvent pas être prises avec la même précision, a-t-elle déclaré en conférence de presse. Ce n'est pas seulement pour nous, il y a d'autres équipes. Il y a des situations où vous devriez avoir plus de caméras et cela peut être vraiment décisif. Si nous avons un match où ils font une erreur, parce qu'ils tracent la ligne du mauvais côté, et nous entendons qu'ils n'ont pas le même nombre de caméras, pour moi ce n'est pas acceptable."

La Suède veut une deuxième finale consécutive

De son côté, le sélectionneur Peter Gerhardsson a affirmé que l'ancien arbitre Jonas Eriksson avait signalé une erreur pour le but de Rebecka Blomqvist lors du match de la phase de groupe face à la Suisse (remporté 2-1 par les Blagult). "Nous ne l'avions pas vu nous-mêmes, mais un arbitre suédois nous a signalé qu'ils avaient mal tracé la ligne. Vous êtes incompétent dans votre travail si vous le faites de cette façon. Il ne devrait pas y avoir de différence entre le football féminin et le football masculin. Je pense que nous faisons parfois trop confiance à ce système. Même s'il s'agit d'un hors-jeu évident, vous attendez la décision de la VAR, vous ne savez pas jusqu'à ce que l'arbitre siffle s'il y a but ou pas."

Première de son groupe, dans lequel figurait également les Pays-Bas, la Suède a attendu les toutes dernières secondes pour se défaire de la Belgique en quart (1-0). Face aux Lionesses, favorites à domicile, les coéquipières de la légende Caroline Seger vont tenter d'aller chercher une deuxième finale consécutive après celle perdue lors des Jeux olympiques 2021 face au Canada.