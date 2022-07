Euro 2022: les affiches des très alléchantes demi-finales, avec Allemagne-France

Après la qualification des Françaises pour le dernier carré, on connaît les affiches des demi-finales de l’Euro 2022. L’Angleterre défiera la Suède, tandis que l’Allemagne jouera l'équipe de France.

La France tient enfin son dernier carré dans cet Euro 2022! Après la victoire face aux Pays-Bas ce samedi (1-0), les joueuses de Corinne Diacre affronteront l’Allemagne en demi-finale mercredi, au lendemain de la première affiche entre l’Angleterre et la Suède. Une première pour les Tricolores dans un Euro.

>> Revivez France-Pays-Bas

• Angleterre-Suède, mardi à 21 heures

Le rouleau-compresseur face aux vice-championnes olympiques. Éblouissantes lors de la phase de groupe (14 buts marqués, dont huit face à la Norvège, aucun encaissés), les Anglaises régalent leur public depuis le coup d’envoi de la compétition, le 6 juillet dernier. Les joueuses de Sarina Wiegman ont cravaché pour se défaire de l’Espagne en quart de finale et s’en sont remis à un coup de canon de Georgia Stanway pour retrouver le dernier carré et poursuivre leur rêve de sacre à domicile, un an après la défaite des garçons à l’Euro 2021 face à l’Italie.

En face, les Suédoises ont mis du temps à entrer dans le tournoi. Après le nul inaugural face aux Pays-Bas (1-1), les coéquipières de la légende Caroline Seger ont bataillé face à la Suisse (2-1), avec de rouler sur le Portugal (5-0) pour terminer en tête de son groupe. Portée par l’ancienne montpelliéraine Stina Blackstenius, les Blagult devront toutefois se montrer plus efficaces que face aux Belges (un but après 33 tirs) pour espérer retrouver la finale pour la première fois depuis 2001.

• Allemagne-France, mercredi à 21 heures

À l’image des Anglaises, l’Allemagne n’a pas perdu de temps dans cet Euro 2022. Tranquillement qualifiées avec une phase de groupe parfaite, les octuples championnes d’Europe n’ont pas encaissé de buts et ont déroulé offensivement (neuf buts), grâce notamment à Alexandra Popp. En quête de résultats depuis l’or aux JO 2016, les coéquipières de Sara Däbritz partent favorites pour leur demi-finale.

En face, les Bleues ont retrouvé le dernier carré d’une compétition internationale depuis 2012 en s’imposant face aux Pays-Bas (1-0). En quête de stabilité après une phase de groupe sur courant alternatif. Étincelantes pendant 45 minutes face à l’Italie, les Tricolores ont été plus brouillonnes face à la Belgique et l’Islande. Dominatrices face aux Néerlandaises, les joueuses de Corinne Diacre ont terriblement manqué d’efficacité devant Van Domselaar, avant qu'Eve Périsset ne délivre ses partenaires sur pénalty dans une prolongation irrespirable. Le défi des Bleues s'annonce immense.